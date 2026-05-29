Baltijas Asamblejas Prezidijs aicina saukt Krieviju pie atbildības par agresijas sekām Eiropā

Reaģējot uz pieaugošajiem Krievijas hibrīduzbrukumiem Latvijai, Lietuvai un Igaunijai, Baltijas Asamblejas (BA) Prezidijs piektdien, 29.maijā, Pērnavā, Igaunijā, pieņēma paziņojumu, aicinot Krieviju saukt pie atbildības par tās agresijas radītajām sekām Eiropā.
Paziņojumā BA Prezidijs uzsver, ka Krievijas agresijas karš pret Ukrainu rada tiešus un ilgtermiņa draudus Eiropas drošībai. Tāpat norādīts, ka atkārtoti militāro dronu iebrukumi Baltijas valstu un Somijas gaisa telpā palielina drošības riskus, radot nopietnas bažas par Krievijas kara pret Ukrainu izplatīšanos ārpus tās robežām.
Parlamentārieši asi nosoda Krievijas apzināti nepatiesi izplatīto informāciju un uz tās pamata izvirzītas prasības Ukrainai un Baltijas valstīm, uzsverot, ka tie ir mēģinājumi izvairīties no atbildības par pastrādātajiem noziegumiem un slēpt Krievijas agresijas postošās sekas.
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas BA delegāciju vadītāji aicina NATO un Eiropas Savienības valstis būt vienotām nostājā pret Krievijas uzbrukumiem, viltus naratīviem un apzinātiem mēģinājumiem izvairīties no atbildības. Paziņojumā uzsvērts, ka NATO austrumu flangs ir apdraudēts un steidzami stiprināms, kā arī norādīts, ka Ukrainas iestāšanās NATO stiprinātu visas alianses drošību.
Paziņojumu parakstījis BA prezidents, Igaunijas delegācijas vadītājs Timo Suslovs (Timo Suslov) un BA viceprezidenti – Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns un Lietuvas delegācijas vadītājs Ģiedrjus Drukteinis (Giedrius Drukteinis).
Informācija par BA:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.
