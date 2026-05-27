Saeimas pārstāvji ASV kongresmeņiem pateicas par spēcīgo atbalstu Baltijas valstīm

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica trešdien, 27.maijā, kopā ar kolēģiem parlamentā uzņemot Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Kongresa Pārstāvju palātas locekļus, izteica pateicību ASV Kongresam par spēcīgo atbalstu Baltijas valstīm.
“Mēs augstu vērtējam ASV vēsturisko lomu Latvijas drošības stiprināšanā, un esam pateicīgi par nemainīgi spēcīgo atbalstu Latvijai un Baltijas valstīm ASV Kongresā. Ciešā sadarbība, tostarp atbalsts Baltijas drošības iniciatīvas ietvaros, ir būtiski sekmējusi Latvijas drošību un aizsardzību,” uzrunājot kongresmeņus, sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
Parlamentārieši pārrunāja sadarbības padziļināšanu aizsardzības, enerģētikas un augsto tehnoloģiju jomās. Vienlaikus sarunā tika akcentēta nepieciešamība saglabāt atbalstu Ukrainai. Īpaša uzmanība tika veltīta arī krievijas īstenotajiem hibrīduzbrukumiem, sabotāžas aktiem un dezinformācijas kampaņām.
Uzsverot izcilo parlamentāro sadarbību, puses izcēla savstarpējo kontaktu nozīmi, tostarp kongresmeņu un Kongresa padomnieku vizītes Latvijā, kā arī Saeimas deputātu tikšanās ar kongresmeņiem Vašingtonā un citviet.
Saeimā ar ASV kongresmeņiem Donu Bēkonu (Don Bacon), Edu Keisu (Ed Case), Denu Krenšavu (Dan Crenshaw) un Loidu Dogetu (Llyod Doggett) tikās Saeimas prezidija locekļi Zanda Kalniņa-Lukaševica, Edvards Smiltēns, Jānis Grasbergs un Antoņina Ņenaševa, kā arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, kā arī Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedre, deputātu sadraudzības grupas ar ASV priekšsēdētāja Irma Kalniņa.
