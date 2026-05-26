Latgales apakškomisija trešdien spriedīs par rīcību dronu apdraudējuma gadījumos austrumu pierobežā

(26.05.2026.)

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāti trešdien, 27.maijā, spriedīs par institūciju sadarbību dronu apdraudējuma gadījumos austrumu pierobežā. 

Tāpat deputāti diskutēs par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ziņojumu par investīciju piesaisti Latgalē un atbalstu reģiona uzņēmējiem.

Latgalē šobrīd ir svarīgi ne tikai stiprināt drošību un institūciju savstarpējo sadarbību, bet arī skaidri komunicēt ar sabiedrību. Pašvaldību un dienestu uzdevums ir operatīvi reaģēt uz iespējamiem apdraudējumiem, vienlaikus nepieļaujot nepamatotu baiļu un mītu izplatīšanos, uzsver apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks. Viņš arī norāda, ka Latgales tūrisma asociācija vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, uzsverot kritisko situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežajiem šūnapraides paziņojumiem.

Sēdē aicināti piedalīties Krīzes vadības centra, Aizsardzības, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Ekonomikas ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, civilās aizsardzības komisiju, Latgales plānošanas reģiona, Pašvaldību savienības un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģiona padomes pārstāvji. Tāpat plānots, ka rītdienas sēdē piedalīsies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latgales un Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu pārstāvji.

Latgales apakškomisijas sēde rīt notiks Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēžu zālē Jēkaba 6/8, 207.telpa un attālināti videokonferences formātā, un tā sāksies pulksten 8.00.

 

Trešdien, 27.maijā
08:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
13:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
13:30  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Saeimas Prezidija locekļu rīkotas darba pusdienas ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa Pārstāvju palātas locekļiem
15:30  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Ukrainas ārlietu ministra vietnieku Oleksandr Mishchenko
16:00  Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Igaunijas parlamentu vadītāja Jāņa Vucāna, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputātu tikšanās ar Igaunijas Republikas uzņēmēju delegāciju
19:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas rīkotas vakariņas ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa Pārstāvju palātas locekļiem