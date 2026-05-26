Saeimas Izglītības komisija spriedīs par izglītības un eksaminācijas procesu skolās gaisa telpas apdraudējuma gadījumā

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija trešdien, 27.maijā, sēdē spriedīs par izglītības un eksaminācijas procesa nodrošināšanu skolās iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Tāpat darba kārtībā ir civilās aizsardzības jautājumi skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.
Komisijā plānots spriest par skolu rīcības algoritmiem drošības incidentu laikā, centralizēto eksāmenu norisi un iespējām pāriet uz attālinātām mācībām. Tāpat paredzēts diskutēt par informācijas apriti starp valsts institūcijām, pašvaldībām, skolām un vecākiem, kā arī krīzes komunikāciju un dezinformācijas novēršanu.
Sēdē deputāti uzmanību plāno pievērst arī civilās aizsardzības infrastruktūrai izglītības iestādēs, tostarp patvertņu un drošo telpu pieejamībai, bērnudārzu darbībai krīzes situācijās, skolēnu transportēšanai un pašvaldību koordinācijai, kā arī citiem jautājumiem.
Uz sēdi aicināti iesaistīto ministriju un institūciju pārstāvji.
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde trešdien, 27.maijā, notiks pulksten 10.00 komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 406.telpā.
Saeimas Preses dienests