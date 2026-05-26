Saeimas Izglītības komisija spriedīs par izglītības un eksaminācijas procesu skolās gaisa telpas apdraudējuma gadījumā

(26.05.2026.)

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija trešdien, 27.maijā, sēdē spriedīs par izglītības un eksaminācijas procesa nodrošināšanu skolās iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Tāpat darba kārtībā ir civilās aizsardzības jautājumi skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Komisijā plānots spriest par skolu rīcības algoritmiem drošības incidentu laikā, centralizēto eksāmenu norisi un iespējām pāriet uz attālinātām mācībām. Tāpat paredzēts diskutēt par informācijas apriti starp valsts institūcijām, pašvaldībām, skolām un vecākiem, kā arī krīzes komunikāciju un dezinformācijas novēršanu.

Sēdē deputāti uzmanību plāno pievērst arī civilās aizsardzības infrastruktūrai izglītības iestādēs, tostarp patvertņu un drošo telpu pieejamībai, bērnudārzu darbībai krīzes situācijās, skolēnu transportēšanai un pašvaldību koordinācijai, kā arī citiem jautājumiem.

Uz sēdi aicināti iesaistīto ministriju un institūciju pārstāvji.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde trešdien, 27.maijā, notiks pulksten 10.00 komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 16, 406.telpā. 

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 27.maijā
08:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
13:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
13:30  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas un Saeimas Prezidija locekļu rīkotas darba pusdienas ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa Pārstāvju palātas locekļiem
15:30  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Ukrainas ārlietu ministra vietnieku Oleksandr Mishchenko
16:00  Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Igaunijas parlamentu vadītāja Jāņa Vucāna, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputātu tikšanās ar Igaunijas Republikas uzņēmēju delegāciju
19:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas rīkotas vakariņas ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa Pārstāvju palātas locekļiem