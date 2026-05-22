Uzaicinājums uz preses konferenci par parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu saistībā ar imigrācijas problēmām

Aicinām mediju pārstāvjus otrdien, 26.maijā, pulksten 14.00 uz preses konferenci saistībā ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu par problēmām imigrācijas regulējumā.
Preses konferencē secinājumus un priekšlikumus par aktuālajām problēmām migrācijas kontrolē un potenciālajiem risinājumiem skaidros komisijas priekšsēdētājs Jānis Dombrava un deputāti Jānis Dinevičs, Gatis Liepiņš un Ingmārs Līdaka.
Parlamentārās izmeklēšanas komisija trešdien pieņēma gala ziņojumu, kurā identificējusi būtiskākos riskus migrācijas kontroles jomā. Komisija ir sagatavojusi vairāk nekā simts rekomendāciju par nepieciešamajām izmaiņām likumos un izpildinstitūciju darbībā.
Īpaša uzmanība komisijas darbā tika pievērsta trešo valstu pilsoņu ieceļošanai un uzturēšanās kontrolei Latvijā, studentu statusam un tā izmantošanai imigrācijas prasību apiešanai, nodarbinātībai, kā arī valsts institūciju kapacitātei pieaugošas migrācijas apstākļos.
Preses konference otrdien, 26.maijā, notiks Jēkaba ielā 16, 118.telpā (Juridiskās komisijas zāle).
