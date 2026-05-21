Pie administratīvās atbildības saukti četri Saeimas deputāti

Laikā no šī gada janvāra līdz aprīlim pie administratīvās atbildības saukti četri 14.Saeimas deputāti. Par to ziņojumu Saeimai ceturtdien, 21.maijā, sniedza Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto informāciju.
Deputātei Maijai Armaņevai par likumā noteikto valsts amatpersonu interešu konflikta ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā piemērots naudas sods.
Par pārkāpumiem ceļu satiksmē, proti, atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 līdz 20 kilometriem stundā ar automobili, kas velk piekabi, kravas automobili virs 7,5 tonnām, autobusu vai traktoru, ja tas izdarīts apdzīvotā vietā vai dzīvojamā zonā, naudas sods piemērots deputātam Jānim Grasbergam.
Deputātei Ilzei Indriksonei piemērots brīdinājums par ātruma pārsniegšanu no 11 līdz 20 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas.
Savukārt deputātam Jefimijam Klementjevam naudas sods piemērots par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem.
Saeimas Preses dienests