Saeima uzklausīs tiesībsarga ziņojumu

Saeimas deputāti ceturtdien, 21.maijā, uzklausīs Latvijas Republikas tiesībsarga 2025.gada ziņojumu, ko saskaņā ar Saeimas kārtības rulli tiesībsargs parlamentam iesniedz reizi gadā.
Galīgajā lasījumā Saeima lems par grozījumiem Civilprocesa likumā, lai daļā vienkāršo parādu piedziņas lietu tiesa lēmumus varētu pieņemt automatizēti.
Tāpat galīgajā lasījumā tiks skatīti grozījumi “Rail Baltica” projekta īstenošanas likumā, kas paredz stiprināt pārvaldību un skaidri noteikt iesaistīto institūciju atbildību. Likumprojekts paredz precīzu pienākumu sadalījumu: Ministru prezidents koordinēs projekta īstenošanu valdībā, Satiksmes ministrija vadīs ieviešanu, bet Finanšu ministrija būs atbildīga par finansējumu un fiskālo risku uzraudzību.
Otrajā lasījumā parlaments skatīs jaunu Sporta likuma projektu, kas paredz attīstīt mūsdienīgu, caurspīdīgu un ilgtspējīgu sporta sistēmu Latvijā, kā arī grozījumus Tūrisma likumā par īstermiņa īres vietām, tostarp dzīvokļiem, ko paredzēts atzīt par tūrisma mītnēm. Tāpat otrajā lasījumā paredzēts lemt par grozījumiem Izglītības likumā, lai stiprinātu pedagogu profesionālo autonomiju un pilnveidotu izglītības iestāžu pārvaldību un sadarbības mehānismus. Tāpat parlaments lems arī par grozījumiem Bibliotēku likumā, kas stiprinās bibliotēku lomu mūsdienu sabiedrībā.
Pirmajā lasījumā darba kārtībā iekļauti grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā, kas sabiedriskā labuma organizācijām ļaus saņemt ziedojumos ne tikai finanšu līdzekļus vai mantas, bet arī pakalpojumus. Grozījumi arī paplašina organizāciju iespējas veidot finanšu līdzekļu uzkrājumus un ieguldīt tos regulētā vērtspapīru tirgū.
Lai stiprinātu Latvijas finanšu sektora konkurētspēju un veicinātu jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu, Saeima pirmajā lasījumā lems par grozījumiem Noguldījumu garantiju likumā. Savukārt, lai vienkāršotu vairākus procesus zvērinātu notāru darbā un mazinātu administratīvo slogu gan zvērinātiem notāriem, gan sabiedrībai, pirmajā lasījumā tiks skatīti grozījumi Notariāta likumā.
Ceturtdien Saeima pirmajā lasījumā lems arī par grozījumiem Personu apliecinošu dokumentu likumā un grozījumiem Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā, nosakot ierobežojumus personu apliecinošu dokumentu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanai personām, kuras apzināti izvairās no kriminālprocesa vai piespriestā soda izpildes.
Lai noteiktu bargākus sodus par smagiem un prettiesiskiem noziegumiem pret vidi, vienlaikus skaidri nošķirot kriminālatbildību no likumīgas saimnieciskās darbības, Saeimas sēdē pirmajā lasījumā tiks skatīti grozījumi Krimināllikumā un grozījumi likumā Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību.
Saeimas Juridiskā komisija lūgusi darba kārtībā iekļaut grozījumus Zemes likumiskās lietošanas maksas kompensācijas likumā. Grozījumu mērķis ir novērst netaisnīgas situācijas, kurās zemes īpašnieku saņemtā maksa par zemes lietošanu nesedz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, un nodrošināt taisnīgu kompensāciju par īpašuma tiesību ierobežojumiem.
Darba kārtībā ir arī jautājums par 11 391 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Nodrošināt iespēju brīvprātīgi izņemt 2. pensiju līmeņa uzkrāto kapitālu” turpmāko virzību.
Saeima lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, tostarp grozījumiem Autortiesību likumā, kas nodrošinās tiesisko skaidrību par skatuves mākslas darba autoriem, kā arī pilnveidos tiesisko regulējumu par galīgajiem civiltiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kā arī grozījumiem likumā, kuru mērķis ir aizliegt nereģistrētu vai nedeklarētu tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtu apriti Latvijā, noteikt atbildību par pārkāpumiem, kā arī paredzēt reģistra izveidi, uzturēšanu un darbības kārtību. Tāpat deputātiem būs jālemj, vai nodot izskatīšanai komisijās grozījumu par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, kas paredz novērst situācijas, kurās privatizēto dzīvokļu īpašnieki nevar iegūt īpašumā dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemi.
Saeima lems arī brazīliešu izcelsmes multimākslinieka Felipes Gabriela dus Santusa-Šaviera (Felipe Gabriel Dos Santos Xavier) un filmu producentes Jūlijas Kabicinas (Yulia Kabitsyna) atzīšanu par Latvijas pilsoni.
Rītdienas sēdē arī plānots atjaunot 14.Saeimas deputāta pilnvaras Armandam Krauzem, kurš beidzis pildīt zemkopības ministra amata pienākumus.
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lūgusi darba kārtībā iekļaut paziņojumu par administratīvi sodītajiem 14.Saeimas deputātiem laika periodā no šī gada 9.janvāra līdz 9.aprīlim.
Saeimas 21.maija sēde sāksies pulksten 9.00, un tajā iekļauti 26 jautājumi. Savukārt pēc tās deputāti turpinās izskatīt iesākto 14.maija sēdes darba kārtību.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
