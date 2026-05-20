Balsojums, kas mainīja vēsturi: Saeima Muzeju naktī aicina piedzīvot 1991.gadu

Šogad Muzeju nakts pasākums Saeimā veltīts 35.gadadienai kopš Latvijas faktiskās valstiskās neatkarības atjaunošanas 1991.gada 21.augustā, kad tika pieņemts konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”. Pasākumā ikvienam interesentam būs iespēja sajust laiku, kad Latvija atguva savu neatkarību.
Muzeju naktī Saeimas namā apmeklētāji varēs iepazīt Latvijas neatkarības atjaunošanas notikumus tieši tajā vietā, kur tika pieņemti valstij izšķirošie lēmumi. Īpaši šim vakaram veidotā programma ļaus izjust 1991.gada augusta dienu noskaņu, iepazīstot gan tā laika vēsturiskās liecības un politiskos procesus, gan personīgus cilvēku stāstus.
Saeimas nama iekštelpās apmeklētājus sagaidīs ekspozīcija “Balsojums, kas mainīja vēsturi”. Sarkanajā zālē būs aplūkojama fotoizstāde, ko papildinās audio stāsti par vēsturiskā balsojuma nozīmi un personīgo pieredzi 1991.gada notikumos. Tajos atmiņās dalīsies tā laika notikumu dalībnieki Dainis Īvāns, Karina Pētersone un Romualds Ražuks.
Savukārt Balsošanas zālē Muzeju nakts laikā notiks improvizācijas teātra performance, kas radošā un emocionāli piesātinātā veidā atklās 1991.gada augusta notikumus, ļaujot skatītājiem sajust vēsturiskā balsojuma spriedzi, neziņu un atbildību par tobrīd pieņemtajiem lēmumiem. Performance tiks atkārtota ik pēc 30 minūtēm.
Pasākuma laikā būs iespēja aplūkot arī autentiskas vēstures liecības - konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” oriģinālu, Augstākās padomes priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova vēsturisko darba galdu un citus priekšmetus, kas saistīti ar Latvijas neatkarības atjaunošanas laiku. Tāpat Muzeju nakts viesiem būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par 1991.gada notikumiem, piedaloties erudīcijas konkursā.
Apmeklētāji varēs izstaigāt Saeimas nama reprezentatīvās telpas - Sēžu zāli, Balsošanas zāli, Dzelteno un Sarkano zāli -, iepazīstot parlamenta darba vidi un tās vēsturisko un simbolisko nozīmi.
Pie Saeimas nama būs apskatāma ārtelpas izstāde, kas atspoguļos Latvijas parlamentāro ceļu uz neatkarības atjaunošanu – no 1990.gada 4.maija Neatkarības deklarācijas pieņemšanas līdz izšķirošajiem lēmumiem par Latvijas neatkarības atjaunošanu de iure un de facto. Izstāde aptvers laika posmu no Trešās atmodas sākuma līdz Latvijas neatkarības starptautiskajai atzīšanai, piedāvājot iespēju iepazīt valsts atdzimšanas procesu plašākā vēsturiskā kontekstā.
Saeimas nams Jēkaba ielā 11 apmeklētājiem sestdien, 23.maijā, būs atvērts no pulksten 19.00 līdz 24.00.
Muzeju nakts ir starptautiska akcija “Eiropas Muzeju nakts”, kas vienlaikus notiek visā Eiropā.
Muzeju nakts apmeklētāju ievērībai
Ierodoties parlamentā, apmeklētājiem būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), kā arī jāiziet drošības pārbaude.
Ģimenēm ar bērniem līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja parlamentā tiks nodrošināta bez rindas un uzrādot vienu personu apliecinošu dokumentu uz visiem ģimenes locekļiem. Apmeklētājiem ar kustību un citiem funkcionāliem traucējumiem, tostarp personām ratiņkrēslos, ieeja tiks organizēta no Jēkaba ielas puses.
Saeimas ēkā aizliegts ienest bīstamus priekšmetus, kā arī ierasties alkohola vai apreibinošu vielu ietekmē. Tāpat aicinām ņemt vērā, ka parlamentā nedrīkst ienākt ar liela izmēra somām, kas pārsniedz mugursomas izmērus (~ 50 x 40 x 20 cm), un mājdzīvniekiem.
