Saeimā diskutē par mākslīgā intelekta izmantošanu parlamenta ikdienā

Saeimā pirmdien, 18.maijā, norisinājās seminārs “Mākslīgais intelekts deputāta ikdienā: no iespējas līdz nepieciešamībai”, kurā piedalījās tehnoloģiju eksperti, valsts pārvaldes un drošības jomas pārstāvji, kā arī politiķi, kuri mākslīgo intelektu jau izmanto savā darbā. Diskusiju rīkoja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisija.
Atklājot diskusiju, Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs akcentēja, ka ir svarīgi ielauzties mākslīgā intelekta jomā un saprast šīs tehnoloģijas.
“Es piedzīvoju laiku, kad Latvijā ienāca internets – sākumā tas bija lēns, grūti pieejams, ar iezvanu savienojumiem un interneta kafejnīcām. Mani nepamet sajūta, ka mākslīgā intelekta attīstībā mēs šobrīd atrodamies ļoti līdzīgā posmā. Tie, kuri sāk izmantot šīs tehnoloģijas jau tagad, iegūs būtisku priekšrocību, jo lielākais izrāviens vēl ir tikai priekšā un, iespējams, mēs pat vēl nespējam pilnībā iztēloties to potenciālu,” sacīja J.Grasbergs, uzsverot arī drošības aspektus un datu aizsardzību.
Savukārt Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas priekšsēdētājs Andris Kulbergs uzsvēra, ka mākslīgais intelekts jau ir kļuvis par neatņemamu realitāti, tādēļ galvenais jautājums ir par to, kā mēs to izmantosim.
A.Kulbergs arī akcentēja drošības dimensiju: “Mēs nedrīkstam pieļaut eksperimentus ar valstiski svarīgiem dokumentiem un datiem. Šobrīd daudzi izmanto dažādus rīkus pēc savas izpratnes, taču drošības riskus katrs individuāli nevar pilnībā kontrolēt. Tāpēc ir svarīgi domāt par drošu, koordinētu un atbildīgu mākslīgā intelekta ieviešanu valsts pārvaldē,” sacīja A.Kulbergs, norādot, ka šīs tehnoloģijas būtiski mainīs ne tikai deputātu ikdienu, bet arī valsts pārvaldes darbu kopumā.
Semināra pirmajā daļā dalībniekiem tika sniegts ieskats deputāta ikdienas darbā, mākslīgā intelekta rīkos, iespējās un izmantošanā praksē – ar to iepazīstināja deputāte Aiva Vīksna un Mākslīgā intelekta Latvijas asociācijas valdes loceklis Ēvalds Urtāns. Savukārt Saeimas Drošības birojs stāstīja par potenciāliem riskiem jaunāko tehnoloģiju izmantošanā parlamenta darbā.
Pēc tam paneļdiskusijā dalībnieki sprieda, kā droši un lietderīgi integrēt mākslīgo intelektu deputāta darbā. Diskusijā piedalījās Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs, apakškomisijas sekretārs Atis Labucis, Mākslīgā intelekta centra vadītāja Guna Puce, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere, Mākslīgā intelekta Latvijas asociācijas valdes loceklis Ēvalds Urtāns un SIA “Rīgas ūdens” Informāciju tehnoloģiju daļas vadītājs Ojārs Rozenbergs.
