Muzeju naktī Saeimā varēs piedzīvot 1991.gada augusta vēsturiskā balsojuma atmosfēru

Sestdien, 23.maijā, Saeimas nams tradicionāli vērs durvis apmeklētājiem Muzeju naktī, piedāvājot īpašu programmu no pulksten 19.00 līdz 24.00. Šogad Saeimas Muzeju nakts vadmotīvs ir “Balsojums, kas mainīja vēsturi”, un pasākums veltīts 35.gadadienai kopš Latvijas faktiskās valstiskās neatkarības atjaunošanas 1991.gada 21.augustā, kad tika pieņemts konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”.
Muzeju naktī Saeimas namā apmeklētāji varēs iepazīt Latvijas neatkarības atjaunošanas laika notikumus tieši tajā vietā, kur tika pieņemti valstij izšķirošie lēmumi. Īpaši šim vakaram veidotā programma ļaus izjust 1991.gada augusta dienu noskaņu, iepazīstot gan tā laika vēsturiskās liecības un politiskos procesus, gan personīgus cilvēku stāstus.
Pie Saeimas nama būs apskatāma ārtelpas izstāde, kas atspoguļos Latvijas parlamentāro ceļu uz neatkarības atjaunošanu – no 1990.gada 4.maija Neatkarības deklarācijas pieņemšanas līdz izšķirošajiem lēmumiem par Latvijas neatkarības atjaunošanu de iure un de facto. Izstāde aptvers laika posmu no Trešās atmodas sākuma līdz Latvijas neatkarības starptautiskajai atzīšanai, piedāvājot iespēju iepazīt valsts atdzimšanas procesu plašākā vēsturiskā kontekstā.
Saeimas nama iekštelpās apmeklētājus sagaidīs ekspozīcija “Balsojums, kas mainīja vēsturi”. Sarkanajā zālē būs aplūkojama fotoizstāde, ko papildinās audio stāsti par vēsturiskā balsojuma nozīmi un personīgo pieredzi 1991.gada notikumos. Tajos atmiņās dalīsies tā laika notikumu dalībnieki Dainis Īvāns, Karina Pētersone un Romualds Ražuks.
Savukārt Balsošanas zālē Muzeju nakts laikā notiks improvizācijas teātra performance, kas radošā un emocionāli piesātinātā veidā atklās 1991.gada augusta notikumus, ļaujot skatītājiem sajust vēsturiskā balsojuma spriedzi, neziņu un atbildību par tobrīd pieņemtajiem lēmumiem. Performance tiks atkārtota ik pēc 30 minūtēm.
Pasākuma laikā būs iespēja aplūkot arī autentiskas vēstures liecības - konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” oriģinālu, Augstākās padomes priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova vēsturisko darba galdu un citus priekšmetus, kas saistīti ar Latvijas neatkarības atjaunošanas laiku.
Apmeklētāji varēs izstaigāt Saeimas nama reprezentatīvās telpas - Sēžu zāli, Balsošanas zāli, Dzelteno un Sarkano zāli -, iepazīstot parlamenta darba vidi un tās vēsturisko un simbolisko nozīmi.
Muzeju nakts pasākums notiks Saeimas namā, Jēkaba ielā 11. Ieeja pasākumā bez maksas.
Muzeju nakts ir starptautiska akcija “Eiropas Muzeju nakts”, kas vienlaikus notiek visā Eiropā.
Saeimas Preses dienests