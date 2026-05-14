Saeima atbalsta publisko iepirkumu reformu efektīvākam un caurskatāmākam publisko līdzekļu izlietojumam

Ceturtdien, 14.maijā, Saeima pieņēma grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas paredz būtiskas izmaiņas publisko iepirkumu regulējumā. Tās ievieš vienkāršāku, elastīgāku un vienlaikus caurskatāmāku pieeju publisko līdzekļu izlietojumam.
Grozījumi paredz divas atšķirīgas pieejas iepirkumu organizēšanai - stingri reglamentētus iepirkumus un iepirkumus ar ievērojami lielāku elastību.
“Ieviešot diferencētu pieeju atkarībā no iepirkuma apjoma un sarežģītības, grozījumi Publisko iepirkumu likumā būtiski maina iepirkumu regulējuma struktūru, mazina administratīvo slogu un dod pasūtītājiem lielāku rīcības brīvību, vienlaikus stiprinot caurskatāmību un konkurenci. Rezultātā publiskie līdzekļi tiks izmantoti efektīvāk, bet sabiedrībai būs nodrošināta labāka pārskatāmība par iepirkumu procesu kopumā,” norāda par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Vienlaikus neatkarīgi no iepirkuma veida un līguma summas grozījumi paredz lielāku caurskatāmību. Mēneša laikā pēc budžeta apstiprināšanas pasūtītājiem būs jāpublicē gada iepirkumu plāni, kā arī jāsniedz informācija par faktiski izlietotajiem līdzekļiem un līgumu izmaiņām. Lai mazinātu administratīvo slogu, nelielas summas iepirkumus iepirkumu plānos varēs norādīt kopvērtībā.
Stingri reglamentēta iepirkuma procedūra turpmāk būs jāpiemēro precēm un pakalpojumiem, sākot no 140 tūkstošiem eiro, sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - no 750 tūkstošiem eiro, bet būvdarbiem - no 1 miljona eiro. Šāda pieeja būtiski atvieglos iepirkumu procesu gan pasūtītājiem, gan piegādātājiem, vienlaikus saglabājot stingru regulējumu lielākiem un sarežģītākiem iepirkumiem.
Savukārt iepirkumi, kuru vērtība ir zem noteiktajiem sliekšņiem, tiks iedalīti mazajos iepirkumos un vienkāršotajos iepirkumos. Mazie iepirkumi paredzēti precēm un pakalpojumiem līdz 20 tūkstošiem eiro un būvdarbiem līdz 30 tūkstošiem eiro. Savukārt vienkāršotie iepirkumi attieksies uz precēm un pakalpojumiem no 20 tūkstošiem līdz 140 tūkstošiem eiro, sociālajiem un citiem pakalpojumiem no 20 tūkstošiem līdz 750 tūkstošiem eiro, kā arī būvdarbiem no 30 tūkstošiem līdz 1 miljonam eiro.
Vienkāršotajiem iepirkumiem tiks atceltas līdzšinējās formālās procedūras, nosakot kā obligātu tikai atklātības principa ievērošanu. Pasūtītājam vismaz piecas dienas pirms iepirkuma būs jāpublicē pamatinformācija Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā, nodrošinot pārskatāmu publisko līdzekļu izlietojumu un palielinot uzticēšanos iepirkumu procesam.
Šajos iepirkumos paredzēta maksimāla elastība – pasūtītāji varēs vest sarunas ar visiem potenciālajiem piegādātājiem vai izvēlēties piegādātāju arī ārpus sākotnēji iesniegtajiem piedāvājumiem, piemēram, veicot pirkumu mazumtirdzniecības veikalā, lai nodrošinātu ekonomiski izdevīgāko rezultātu.
Jaunā publisko iepirkumu sistēma tiks ieviesta pakāpeniski un pilnībā stāsies spēkā 2028.gada 1.janvārī.
Saeimas Preses dienests