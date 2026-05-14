Latgales apakškomisija Daugavpilī spriedīs par austrumu pierobežas reģionālo partnerību un cilvēkresursiem

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāti piektdien, 15.maijā, izbraukuma sēdē Daugavpilī spriedīs par austrumu pierobežas reģionālo prasmju partnerību, cilvēkresursiem un darba tirgus jautājumiem.
Deputāti piedalīsies Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales padomes sēdē, kurā iepazīstinās ar šo partnerību Latgales reģionam. Reģionālo prasmju partnerību vada LTRK Latgales padome, un tajā apvienojies Latgales plānošanas reģions, visas Latgales reģiona pašvaldības, augstskolas, profesionālās izglītības un apmācības sniedzēji, kā arī speciālās ekonomiskās zonas, lai stiprinātu reģionālo sadarbību prasmju attīstībā, kvalifikācijas celšanā un pārkvalifikācijā.
Tāpat deputāti iepazīstinās vietējos uzņēmējus ar topošo Latvijas Austrumu pierobežas teritorijas attīstības likumprojektu.
Sēdes noslēgumā apakškomisijas deputātiem būs iespēja iepazīties arī ar Daugavpils Universitātes izglītības piedāvājumu šajā augstskolā.
Latgales apakškomisijas sēde rīt Daugavpilī sāksies pulksten 12.00 Vienības ielā 13. Savukārt pulksten 15.10 deputātiem plānots Daugavpils Universitātes mācību korpusa apmeklējums Parādes ielā 1A.
Saeimas Preses dienests