Saeima stiprina cīņu pret karteļiem, pilnveidojot operatīvās darbības regulējumu

Saeima ceturtdien, 14.maijā, pieņēma grozījumus Operatīvās darbības likumā, kas pilnveido operatīvās darbības laikā iegūtās informācijas izmantošanas un nodošanas kārtību citos procesos. Tie nodrošinās efektīvāku cīņu pret karteļiem, kā arī paplašinās iespējas atklāt citus noziegumus.
“Karteļu vienošanās ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Šie grozījumi palīdzēs efektīvāk aizsargāt gan valsts ekonomiku, gan patērētāju intereses,” iepriekš norādīja par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Grozījumi sagatavoti, reaģējot uz Augstākās tiesas Senāta spriedumu tā dēvētajā būvniecības uzņēmumu karteļa lietā, kurā tika secināts, ka pašreizējais Operatīvās darbības likuma regulējums neparedz iespēju operatīvās darbības laikā iegūtos sarunu noklausīšanās materiālus izmantot administratīvajā procesā konkurences tiesību pārkāpumu pierādīšanai.
Likuma mērķis ir nodrošināt lielāku tiesisko skaidrību attiecībā uz operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūtās informācijas nodošanu citām institūcijām sākotnēji neparedzētu mērķu sasniegšanai. Grozījumi noteic, ka šādu informāciju drīkst nodot citām institūcijām, ja tas nepieciešams būtisku valsts vai sabiedrības interešu aizsardzībai un ja nododamās informācijas apjoms un saturs nerada nesamērīgu iejaukšanos personas pamattiesībās.
Sevišķās kārtības operatīvās darbības pasākumos iegūto informāciju citām institūcijām sākotnēji neparedzētiem mērķiem drīkstēs nodot tikai ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša piekrišanu. Vispārējās kārtības pasākumos iegūtās informācijas nodošanai būs nepieciešama ģenerālprokurora vai pilnvarota prokurora piekrišana.
Likumprojekta izstrādātāji norāda, ka operatīvās darbības gaitā nereti tiek iegūta arī tā sauktā blakus informācija, kas nav tieši saistīta ar sākotnējo operatīvās darbības mērķi, taču var būt būtiska citu pārkāpumu atklāšanai. Šādas informācijas nodošanas liegums citos procesos var apgrūtināt būtisku pārkāpumu atklāšanu, tostarp konkurences tiesību pārkāpumu gadījumos.
