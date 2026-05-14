Saeima atjauno deputāta mandātu Andrim Sprūdam

Saeima ceturtdien, 14.maijā, atjaunoja 14.Saeimas deputāta mandātu Andrim Sprūdam.
A.Sprūds tika ievēlēts 14.Saeimā, un deputāta mandātu viņš lūdzis atjaunot, jo beidzis pildīt aizsardzības ministra amata pienākumus.
Tādējādi darbu parlamentā noslēdz Selma Teodora Levrence, kura Saeimas sastāvā iestājās pagājušā gada jūnijā uz laiku, kamēr no partijas “PROGRESĪVIE” saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
S.T.Levrence Saeimā strādāja Juridiskajā un Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijās, parlamentārās izmeklēšanas komisijā par imigrācijas regulējuma problēmām un Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijā.