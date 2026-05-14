Latviju vizītē apmeklēs Somijas parlamenta priekšsēdētājs

Otrdien, 19.maijā, Saeimā viesosies Somijas parlamenta priekšsēdētājs Jusi Hallaaho (Jussi Halla-Aho), kurš Latvijā ieradīsies oficiālā vizītē.
Parlamentā J.Hallaaho tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu, kā arī kopā noliks ziedus pie Brīvības pieminekļa.
Tāpat, viesojoties Latvijā, J.Hallaaho tiksies ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, kā arī Ministru prezidenti Eviku Siliņu un ārlietu ministri Baibu Braži.
Somijas spīkers viesosies arī NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrā, tiksies ar somugru studiju studentiem Latvijas Universitātē, kā arī apmeklēs Latvijas Okupācijas muzeju.
