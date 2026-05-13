Paplašinās jauniešu iespējas piedalīties vēlēšanu iecirkņu darbā

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 13.maijā, atbalstīja ieceri atteikties no prasības vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem obligāti iegūt vidējo izglītību, tādējādi paplašinot jauniešu iespējas iesaistīties vēlēšanu iecirkņu darbā. Komisija lēma virzīt izskatīšanai Saeimā attiecīgus grozījumus Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.
“Ja Saeima atbalstīs šos grozījumus, jauniešiem jau vidusskolas laikā būs iespēja iesaistīties vēlēšanu iecirkņu darbā, tādējādi veicinot plašāku jauniešu līdzdalību demokrātiskajos procesos. Īpašs gandarījums, ka šī iniciatīva nāca no pašiem jauniešiem,” uzsvēra komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs. Viņš pateicās 13.Jauniešu Saeimas Valsts pārvaldes komisijas līdzpriekšsēdētājam Markusam Biteniekam, kurš bija viens no šo likuma grozījumu iniciatoriem.
Atbalstu iecerei atteikties no obligātās vidējās izglītības prasības vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem pauda arī vairāki sabiedrisko organizāciju pārstāvji, akcentējot, ka jaunieši jau iepriekš ir aicinājuši atteikties no šāda ierobežojuma.
Vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem ir noteiktas vairākas obligātas prasības, tostarp pilngadības sasniegšana, latviešu valodas zināšanas un līdz šim arī vismaz vidējā izglītība. Ņemot vērā, ka lielākā daļa jauniešu vidējo izglītību iegūst tikai 19 gadu vecumā, šī prasība bija ierobežojošs faktors.
Komisija rosinās minētos grozījumus Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā iekļaut jau rītdienas, 14.maija, Saeimas sēdes darba kārtībā un atzīt tos par steidzamiem.
