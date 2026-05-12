Zanda Kalniņa-Lukaševica: mākslīgā intelekta straujā attīstība sniedz iespējas ekonomikai, bet rada apdraudējumu demokrātijai

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica otrdien, 12.maijā, piedalījās Demokrātijas samitā Kopenhāgenā, Dānijā. Samita ietvaros Z.Kalniņa-Lukaševica piedalījās augsta līmeņa diskusijā “Mākslīgais intelekts, vara un demokrātija: kurš veido noteikumus jaunajā pasaules (ne)kārtībā?”. Diskusija pulcēja politiskos līderus un tehnoloģiju nozares pārstāvjus, lai analizētu mākslīgā intelekta ietekmi uz demokrātiju un varas īstenošanu.
“Mākslīgais intelekts sniedz daudz jaunu iespēju ekonomikas izaugsmei, vienlaikus tā izmantošanas iespējas rada būtisku apdraudējumu demokrātijai. Mums jāspēj vienlaikus izmantot mākslīgā intelekta sniegtās iespējas produktivitātes un labklājības kāpināšanai un tajā pašā laikā pasargāt vēlēšanas un sabiedrības noturību pret uzbrukumiem, kuros to ļaunprātīgi pielieto,” diskusijas laikā pauda Z.Kalniņa-Lukaševica.
Saeimas priekšsēdētājas biedre diskusijā norādīja, ka mākslīgais intelekts jau šobrīd ietekmē informācijas apriti, politisko komunikāciju un sabiedrības uzticēšanos, vienlaikus radot arī jaunus riskus, īpaši dezinformācijas izplatībā un tehnoloģiju ļaunprātīgā izmantošanā.
“Ir jāstiprina regulējums, jāattīsta sabiedrības digitālā pratība un kritiskā domāšana, kā arī jāveicina cieša sadarbība ar privāto sektoru,” pauda Z.Kalniņa-Lukaševica.
Diskusijā īpaša uzmanība tika pievērsta arī tam, kā nodrošināt elastīgu un efektīvu pārvaldību straujas tehnoloģiju attīstības apstākļos, vienlaikus saglabājot demokrātiskās vērtības, stiprinot institūciju noturību un sabiedrības uzticēšanos.
Z.Kalniņa-Lukaševica diskusijā apliecināja Latvijas gatavību aktīvi iesaistīties starptautiskajā dialogā par mākslīgā intelekta pārvaldību, stiprinot demokrātiskās institūcijas un veicinot sabiedrības uzticēšanos digitālajā laikmetā.
Demokrātijas samits Kopenhāgenā ir ikgadējs starptautisks forums, ko organizē Demokrātiju alianses fonds (Alliance of Democracies Foundation). Tas ik gadus pulcē politikas, privātā sektora, mediju līderus un citus demokrātijas aktīvistus, lai debatētu par demokrātijas aktuālo situāciju un autoritārisma radītiem izaicinājumiem visā pasaulē.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720333605811/
Izmantošanas noteikumi: www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests