Saeimas priekšsēdētāja un deputāti piedalās Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas pasākumos

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Saeimas Prezidija locekļi un parlamenta deputāti piektdien, 8.maijā, piedalījās Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltītajos pasākumos.
Saeimas Prezidija locekļi un deputāti piedalījās svinīgajā vainagu nolikšanas ceremonijā Rīgas Brāļu kapos.
Saeimas priekšsēdētāja un deputāti piedalījās Otrā pasaules kara cīnītājiem veltītā piemiņas pasākumā Lestenes Brāļu kapos Tukuma novadā.
