Pie Saeimas nama aizvadīta asinsdonoru diena

Ceturtdien, 7.maijā, pie Saeimas nama norisinājās asinsdonoru diena, kurā piedalījās Saeimas deputāti, darbinieki un citi interesenti, kuri vēlējās iesaistīties un palīdzēt līdzcilvēkiem.
Valsts asinsdonoru centra specializētajā autobusā visas dienas garumā valdīja atsaucīga un ieinteresēta atmosfēra, apliecinot sabiedrības vēlmi palīdzēt līdzcilvēkiem. Asins ziedošana ir nozīmīgs atbalsts cilvēkiem, kuriem asinis nepieciešamas pēc nelaimes gadījumiem, operācijām vai smagu saslimšanu ārstēšanā.
Asinsdonoru dienas mērķis bija pievērst uzmanību regulāras asins ziedošanas nozīmei un iedrošināt cilvēkus kļūt par donoriem. Viena ziedošanas reize var palīdzēt vairākiem cilvēkiem, savukārt pašam donoram tā ir iespēja sniegt būtisku palīdzību un izdarīt labu darbu.
Akcija pie Saeimas nama organizēta sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru.
