Saeimas priekšsēdētāja un deputāti piedalīsies Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas pasākumos

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Saeimas Prezidija locekļi un parlamenta deputāti piektdien, 8.maijā, piedalīsies Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltītajos pasākumos.
Plānots, ka Saeimas Prezidija locekļi un deputāti pulksten 10.30 piedalīsies svinīgajā vainagu nolikšanas ceremonijā Rīgas Brāļu kapos.
Savukārt pulksten 14.00 Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piedalīsies Otrā pasaules kara cīnītājiem veltītā piemiņas pasākumā Lestenes Brāļu kapos Tukuma novadā.
