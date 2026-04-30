Konferencē diskutēs par stratēģiskās komunikācijas nozīmi sabiedrības noturības stiprināšanai

Saeimā piektdien, 8.maijā, notiks konference “Visaptverošas aizsardzības koncepcija: stratēģiskā komunikācija sabiedrības noturībai”, kurā Ukrainas armijas un stratēģiskās komunikācijas eksperti dalīsies pieredzē par stratēģiskās komunikācijas nozīmi sabiedrības noturībspējas stiprināšanā, kā arī deputāti un eksperti no Latvijas diskutēs par Ukrainas mācībstundām Latvijai.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis.
Programmas pirmajā sesijā uzmanība tiks pievērsta informatīvā kara praktiskajiem aspektiem - agresora propagandas atpazīšanai un neitralizēšanai, savukārt otrajā sesijā tiks analizēta visaptverošās aizsardzības kultūras stiprināšana, akcentējot visaptverošo aizsardzību kā individuālo aizsardzību kopumu, izglītības nozīmi un aktīvas pilsoniskās sabiedrības lomu valsts drošībā.
Abās sesijās notiks paneļdiskusijas, kurās piedalīsies eksperti no NATO Stratēģiskās komunikācijas ekselences centra, Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO), Ukrainas Nacionālās gvardes, Zemessardzes, brīvprātīgo kustības “Support AZOV Latvia”, kā arī Saeimas deputāti un pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju pārstāvji, tostarp no fonda “Uzņēmēji mieram”. Konference noslēgsies ar A.Latkovska kopsavilkumu un kinorežisora Dzintara Dreiberga uzrunu.
Konferenci organizē Saeimas Nacionālās drošības komisija sadarbībā ar fondu “Uzņēmēji mieram”, brīvprātīgo kustību “Support AZOV Latvia” un sabiedriskā labuma organizāciju “Labdarības lapa”.
Konference piektdien, 8.maijā, pulksten 10.00 notiks Saeimas Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.
Interesenti varēs sekot līdzi konferencei tiešraidē tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
