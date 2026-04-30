Deputāti pauž uzticību plānam vēlēšanu sistēmu izstrādi uzticēt valsts kapitālsabiedrībām

“Valsts kapitālsabiedrību “LMT”, “Tet” un “Latvijas valsts meži” piedāvātais plāns vēlēšanu sistēmu izstrādei līdz 30.jūnijam ir izpildāms, tomēr rūpīgi turpināsim sekot darbu gaitai, piedāvātajam laika grafikam un izmaksām,” ceturtdien, 30.aprīlī, pēc Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdes uzsvēra tās priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti uzklausīja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA), Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) kā arī trīs valsts kapitālsabiedrību – “LMT”, “Tet” un “Latvijas Valsts meži” - pārstāvjus saistībā ar gatavošanos 3.oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām.
Komisija pauda atbalstu valsts kapitālsabiedrību iesaistei drošai vēlēšanu norisei, kā arī uzdeva VDAA nodrošināt iknedēļas ziņojumu komisijai par darbu izpildes gaitu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2026.gada 28.aprīļa lēmumu, vēlēšanu procesam nepieciešamā programmnodrošinājuma izstrāde uzticēta trim valsts kapitālsabiedrībām, paredzot paralēlu un savstarpēji papildinošu darbu izpildi, balstoties uz katras kapitālsabiedrības kompetenci. Līgumus ar kapitālsabiedrībām plānots noslēgt līdz 8.maijam, un saskaņošanas process jau ir uzsākts.
Saskaņā ar panākto vienošanos “LMT” uzņemsies atbildību par vēlēšanu informācijas sistēmas (VELIS) pilnveidi Saeimas vēlēšanu procesam. Darbi ietver vēlēšanu norises, balsu skaitīšanas, rezultātu apkopošanas, kandidātu sarakstu iesniegšanas un publiskās informācijas funkcionalitātes uzlabojumus. Izstrāde tiek veikta pakāpeniski no aprīļa beigām, nodrošinot visu VELIS papildinājumu piegādi līdz 30.jūnijam.
Savukārt uzņēmumam “Latvijas valsts meži” uzticēta elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra pilnveide. Paredzēts nodrošināt risinājumus, kas ļauj vēlētājiem balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, kā arī nodrošināt vēlētāju reģistra integrāciju ar pārējām vēlēšanu sistēmām. Darbus plānots veikt paralēli VELIS pilnveidei visa projekta gaitā līdz jūnija beigām.
"Tet” šī projekta īstenošanā nodrošinās sistēmu drošību. Tas ietver drošības testus, piegādes plūsmas (DevOps) auditus, pilna tvēruma uzlaušanas testus un rekomendāciju izstrādi. Drošības pārbaudes tiks veiktas visā izstrādes periodā, un tās turpināsies arī jūlijā un augustā.
VDAA direktors Valdis Pusvācietis norādīja, ka līdz jūnija beigām paredzēta visu būtisko vēlēšanu sistēmu piegāde, savukārt vasaras mēnešos uzmanība tiks pievērsta vēlēšanu iecirkņu komisiju praktiskajam darbam, apmācībām un drošības testiem, lai nodrošinātu stabilu un drošu vēlēšanu norisi.
