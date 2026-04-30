Saeima uzdod Ministru kabinetam nodrošināt valsts atbalstu 1.tipa diabēta pacientiem

Saeima ceturtdien, 30.aprīlī, uzdeva Ministru Kabinetam pārskatīt ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, paredzot valsts atbalstu 1.tipa diabēta pacientiem.
Saskaņā ar Veselības ministrijas datiem Latvijā ar 1. tipa diabētu dzīvo aptuveni 7 100 cilvēku. Tā ir hroniska un neizārstējama slimība, kas prasa nepārtrauktu ārstēšanu visas dzīves garumā.
Pašlaik valsts kompensē nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sensorus bērniem līdz 18 gadu vecumam, kā arī insulīna sūkņus jauniešiem līdz 24 gadu vecumam un atsevišķām iedzīvotāju grupām – grūtniecēm un personām pēc orgānu transplantācijas. Savukārt pacientiem pēc 24 gadu vecuma valsts atbalsts netiek nodrošināts, un tie ir aptuveni 85 procenti pieaugušo 1. tipa diabēta pacientu.
Saeimas lēmumā uzsvērts, ka valsts atbalstam jābūt pieejamam ne vēlāk kā no nākamā gada 1. janvāra. Par lēmuma izpildi parlamentāro kontroli veiks Saeimas Sociālo un darba lietu komisija.
