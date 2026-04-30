Apstiprināts Saeimas analītisko pētījumu jaunais plāns

Saeimas Prezidijs un Frakciju padome ceturtdien, 30.aprīlī, apstiprināja ikgadējo Saeimas Analītiskajā dienestā veicamo pētījumu plānu.
Šā gada Saeimas noteiktās pētnieciskās prioritātes ietver Saeimas Juridiskās komisijas aktualizēto tematu par parlamentārās kontroles būtību un īstenošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Izpētes gaitā paredzēts apzināt dalībvalstu normatīvo regulējumu, izvērtēt parlamentārās kontroles instrumentus un mehānismus, kā arī analizēt parlamentārās kontroles īstenošanas tiesiskās un politiskās sekas.
Tāpat Analītiskajā dienestā tiks pētīts de minimis valsts atbalsta nacionālais un Eiropas Savienības regulējums, kā arī šā atbalsta piemērošanas prakse Latvijā pašvaldību sniegto pakalpojumu jomā. Tēmas izpēti pieteikusi Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Pētījumu plānā ietverts arī pētījums “Jauniešu iesaiste un viedokļa ņemšana vērā, izstrādājot un pasniedzot vecumam atbilstošu seksuālās un reproduktīvās veselības izglītību”. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija kā pētījuma mērķi noteikusi izvērtēt normatīvo regulējumu, politikas iniciatīvas un to piemērošanas praksi, lai noskaidrotu, vai izglītības saturs ir vecumam atbilstošs, jauniešiem saprotams un saistošs, kā arī atbilst viņu vajadzībām un interesēm.
Paredzēts strādāt arī pie vairākiem tematiskajiem apskatiem, apzinot citu valstu pieredzi un labo praksi. Piemēram, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vajadzībām tiks aplūkota dažādu valstu pieredze veselības mācības organizēšanā. Šogad uzmanība tiks veltīta arī visaptverošās valsts aizsardzības tematikai, kuru pieteikusi Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Tāpat šīs komisijas darba vajadzībām tiks apzināti arī Eiropas valstīs izmantotie risinājumi kriminālsodu izpildes nodrošināšanai, tostarp vērtējot ieslodzījuma vietu infrastruktūras saistību ar resocializācijas efektivitāti un recidīva rādītājiem.
Pētnieciskais un analītiskais atbalsts likumdevējam ir viens no būtiskiem faktoriem, kas veicina Saeimā izskatāmo likumprojektu kvalitāti. Tas palīdz pieņemt uz faktiem un pierādījumiem balstītus lēmumus, novērtēt likumdošanas iniciatīvu ietekmi uz dažādām sabiedrības grupām un valsts attīstību kopumā, kā arī izvērtēt pieņemto likumu efektivitāti un nodrošināt atbalstu likumdevēja kontroles funkcijas īstenošanā pār izpildvaru.
Pētnieciskās darbības un analītiskās ekspertīzes pilnveidošana likumdevēja darba atbalstam ir viens no Saeimas stratēģiskajiem attīstības virzieniem. Līdz šim Analītiskajā dienestā ir izstrādāti 24 pētījumi un 41 tematiskais apskats, un sagatavotie materiāli tiek praktiski izmantoti parlamenta darbā.
