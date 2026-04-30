Saeima konceptuāli atbalsta pašvaldību īres līgumu pārslēgšanas termiņa pagarināšanu līdz 2028.gadam

Saeima ceturtdien, 30.aprīlī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Dzīvojamo telpu īres likumā, pagarinot termiņu, kurā beztermiņa īres līgumi jāpārslēdz uz noteiktu termiņu. Ar grozījumiem līgumu pārslēgšanas termiņš pagarināts līdz 2028.gada 31.decembrim.
Ar šiem grozījumiem tiek nodrošināta vienota pieeja pašvaldību īres līgumu pārslēgšanai. Tas ļaus pašvaldībām sakārtot līgumattiecības bez lieka administratīvā un tiesvedību sloga, ņemot vērā, ka tikai Rīgas domei vien kopumā jāpārslēdz vēl divi tūkstoši no kopumā pieciem tūkstošiem līgumu.
Grozījumi paredz, ka uz pašvaldībām attiecināma skaidra un vienota kārtība visiem līdz 2021.gada 30.aprīlim noslēgtajiem beztermiņa īres līgumiem. Turpmāk pašvaldībām būs tiesības prasīt jaunu īres līgumu noslēgšanu uz noteiktu termiņu, ievērojot saistošos noteikumus. Ja izīrētājs un īrnieks nespēs vienoties par līguma termiņu, to noteiks tiesa.
Vienlaikus noteikts, ka gadījumos, ja līdz 2028.gada 31.decembrim līgumi netiks pārslēgti vai netiks celta prasība tiesā, to darbības termiņš būs 2036.gada 31.decembris.
Līdz šim likums paredzēja, ka līgumu pārslēgšana jāpabeidz līdz 2026.gada beigām, taču, ņemot vērā pašvaldību, īpaši Rīgas valstspilsētas, lielo dzīvojamo fondu un laikietilpīgo līgumu pārslēgšanas procesu, konstatēts risks noteiktajos termiņos neiekļauties.
Likuma grozījumi stāsies spēkā pēc to izskatīšanas Saeimā trīs lasījumos.
Saeimas Preses dienests