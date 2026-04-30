Saeima konceptuāli atbalsta grozījumus pedagogu profesionālās autonomijas stiprināšanai

Saeima ceturtdien, 30.aprīlī, konceptuāli atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kuru mērķis ir stiprināt pedagogu profesionālo autonomiju, vienlaikus pilnveidojot izglītības iestāžu pārvaldību un sadarbības mehānismus.
Izglītības procesa kvalitāte un ilgtspēja ir cieši saistīta ar pedagogu profesionālo autonomiju, kompetenču attīstību un iespējām pastāvīgi pieņemt profesionālus lēmumus. Kā norādīts likumprojekta anotācijā, šobrīd spēkā esošais regulējums nepietiekami skaidri nostiprina pedagogu tiesības uz profesionālo brīvību mācību procesa īstenošanā, kā arī nepietiekami akcentē pedagoga tiesības lemt par savas profesionālās kompetences attīstību kā kvalitatīvas izglītības priekšnoteikumu.
Līdz ar to nepieciešamas šīs izmaiņas, kas likumā nostiprina pedagoga tiesības pastāvīgi īstenot mācību priekšmeta vai kursa saturu, kā arī izvēlēties mācību metodes, līdzekļus un vērtēšanas metodiskos paņēmienus, ievērojot valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, valsts izglītības standartu un attiecīgo izglītības programmu.
Vienlaikus grozījumi precizē arī skolēnu vecāku iesaisti izglītības procesā, uzsverot līdzatbildību un nepieciešamību respektēt pedagogu profesionālo autonomiju. Tie paredz, ka vecāku individuālie priekšlikumi par izglītības procesa pilnveidi apspriežami izglītības iestādes padomē. Savukārt izglītības iestāžu vadītājiem būs jānosaka kārtība, kādā risināmas būtiskas viedokļu atšķirības un domstarpības starp pedagogu un skolēna ģimeni izglītības jautājumos.
Kā norādījuši likumprojekta autori – Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija –, praksē nav retas situācijas, kad starp skolēna ģimeni un pedagogu rodas būtiskas domstarpības par mācību procesa organizāciju, vērtēšanu, atbalsta pasākumiem vai citiem ar izglītību saistītiem aspektiem. Skaidru risināšanas mehānismu trūkums šādos gadījumos var negatīvi ietekmēt gan pedagoga darbu, gan izglītojamā intereses.
Izmaiņas palīdzēs veicināt konfliktsituāciju savlaicīgu un profesionālu risināšanu, mazinot spriedzi un nodrošinot līdzsvarotu visu iesaistīto pušu interešu izvērtējumu.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība iepriekš Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā paudusi atbalstu grozījumu virzībai, uzsverot, ka pedagogi praksē izjūt līdzsvara trūkumu starp tiesībām, pienākumiem un atbildību. Likumprojektā paredzētās izmaiņas ir solis šī līdzsvara atjaunošanai.
Lai grozījumi Izglītības likumā stātos spēkā, tie Saeimai jāpieņem vēl divos lasījumos.
Saeimas Preses dienests