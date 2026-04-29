Saeima lems par Zemessardzes atbalstītāja statusu plašākai sabiedrības iesaistei

Lai paplašinātu Zemessardzes personālsastāvu, precizētu uzņemšanas un dienesta kārtību, uzlabotu sociālās garantijas, Saeima ceturtdien, 30.aprīlī, galīgajā lasījumā lems par izmaiņām Zemessardzes likumā, ieviešot jauninājumu - Zemessardzes atbalstītāja statusu.
Galīgajā lasījumā deputāti lems arī par grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā, kas ļaus padarīt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu mūsdienīgāku un ērtāku dzīvokļu īpašniekiem. Grozījumi paredz gan jaunus risinājumus kopīgās infrastruktūras izmantošanai, gan skaidrāku lēmumu pieņemšanas kārtību dzīvokļu īpašnieku kopībā.
Rītdienas darba kārtībā otrajā lasījumā iekļauts jaunais Pakalpojumu drošuma likumprojekts, kura mērķis ir labāk aizsargāt patērētājus un nodrošināt, ka pakalpojumu sniedzēji ievēro skaidras drošības prasības, tādējādi stiprinot cilvēku veselības, dzīvības, mantas un vides aizsardzību.
Deputāti pirmajā lasījumā skatīs grozījumus Arhīvu likumā, kas paplašinās piekļuvi vēsturiskajiem dokumentiem un veicinās pētniecību. Grozījumi paredz, ka ar tautas skaitīšanu saistītie dokumenti, kuri satur personas datus, būs pieejami sabiedrībai pēc 70 gadiem.
Darba kārtībā ir lēmumprojekts, kas saistīts ar ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, paredzot valsts atbalstu 1.tipa diabēta pacientiem.
Tāpat paredzēts lemt par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās, tostarp grozījumiem Izglītības likumā, kas stiprinās pedagogu profesionālo autonomiju, kā arī likumprojektu par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes konvencijai par vides krimināltiesisko aizsardzību, lai efektīvāk apkarotu noziegumus pret vidi un stiprinātu vides aizsardzību.
Saeimas 30.aprīļa sēdes darba kārtībā iekļauti 38 jautājumi.
Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Preses dienests