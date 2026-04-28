Edvards Smiltēns Ķīnas vēstniekam: Krievija jāsauc pie atbildības par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem

“Krievija savā imperiālistiskajā domāšanā uzskata, ka var darīt it visu, ko grib, taču šai patvaļai ir jādara gals. Krievijai ir jāsaņem sods par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem,” sacīja Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns otrdien, 28.aprīlī, parlamentā tiekoties ar Ķīnas Tautas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Tanu Sungeņu (Tang Songgen).
E.Smiltēns un Ķīnas vēstnieks pārrunāja iespējas stiprināt Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), tostarp tās Drošības padomes, lomu konfliktu risināšanā. Sarunā izcelts atbalsts starptautiskajos noteikumos balstītajai kārtībai, kā arī valstu suverenitātei un teritoriālajai integritātei.
Puses pārrunāja ne vien Ukrainā, bet arī Tuvajos Austrumos notiekošo un tā ietekmi uz mieru un ekonomisko stabilitāti pasaulē.
Kā akcentēja E.Smiltēns, krīzes šajos trauksmainajos apstākļos ir nepārtrauktas, mainot ierasto ritējumu un mudinot mūs meklēt jaunus veidus, kā pielāgoties un palīdzēt diplomātijai atgūt savas kādreizējās spējas.
Saeimas Preses dienests