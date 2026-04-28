Daiga Mieriņa Seulā: atvērta jauna lapa Latvijas un Korejas divpusējās attiecībās

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa Seulā tikās ar Korejas Republikas Nacionālās Asamblejas priekšsēdētāju Vonsiku Vu (Woo Won-shik), pārrunājot sadarbības stiprināšanas iespējas ekonomikā un uzsverot vizīti kā jaunu lapu Latvijas un Korejas divpusējās attiecībās.
Kā akcentēja Korejas parlamenta spīkers, kurš Latvijā viesojās pagājušā gada maijā, pirmā tikšanās rada viesus, bet otrā – draugus. Puses bija vienisprātis, ka tas var būt labs sākums stiprai un ilgstošai draudzībai starp mūsu valstīm.
‘Latvija šobrīd atrodas svarīgu izvēļu priekšā, īpaši domājot par enerģētiskās jaudas stiprināšanu. Jūsu pieredze šajā jomā mums ir ļoti vērtīga,” akcentēja Saeimas priekšsēdētāja, uzsverot, ka globālie procesi, tostarp situācija Hormuza šaurumā, tieši ietekmē mūsu ikdienu, it sevišķi enerģētikas jomā. Puses pārrunāja sadarbības iespējas kodolenerģijas jomā, īpaši izceļot mazās modulārās atomelektrostacijas.
Puses pārrunāja iespējas veicināt Korejas uzņēmumu darbību Latvijā. Vairāki Latvijas uzņēmēji veiksmīgi darbojas Korejā, tostarp kūdras eksporta jomā. Latvija ir lielākais kūdras piegādātājs Korejai, un mūsu uzņēmumi piegādā ap 70 procentiem no Korejai nepieciešamā apjoma.
Tāpat nākotnē redzam plašas sadarbības iespējas lauksaimniecībā un tūrismā, un būtu nozīmīgi attīstīt tiešos avioreisus starp Latviju un Koreju, akcentēja D.Mieriņa.
Pārrunāta arī sadarbība drošības un aizsardzības jomā. Saeimas priekšsēdētāja aicināja Koreju pievienoties Latvijas vadītajai dronu koalīcijai, sniedzot ieguldījumu pētniecības un attīstības jomā.
Kā uzsvēra D.Mieriņa, būtisks mērķis ir stiprināt Latvijas kultūru, vienlaikus esot atvērtiem globālām ietekmēm – no tradīcijām līdz mūsdienu kultūrai. Uzsverot kultūras sakaru nozīmību, Saeimas priekšsēdētāja aicināja Korejas Republikas parlamenta priekšsēdētāju, kā arī valdības pārstāvjus apmeklēt Latviju 2028.gadā Dziesmu un deju svētku laikā.
Kopā ar D.Mieriņu vizītē Korejas Republikā atrodas arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāts Andris Kulbergs.
Seulā Latvijas delegācija tikās arī ar Korejas Republikas Ministru prezidentu Minsoku Kimu (Kim Min-seok), Nacionālās asamblejas deputātiem un aizsardzības ministru Ānu Gjubaku (Ahn Gyu-back), pārrunājot ciešākas sadarbības iespējas. Tāpat D.Mieriņa tikās ar Latvijas diasporas pārstāvjiem, kā arī Korejas uzņēmējiem, kuri sadarbojas ar Latviju. Saeimas delegācija viesojās arī uzņēmumā “Doosan Enerbility”, kas ir valstī vadošais enerģētikas un smagās rūpniecības uzņēmums.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720333318060
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests