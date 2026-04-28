Z.Kalniņa-Lukaševica Daugavpilī tiekas ar pilsoniskās sabiedrības un izglītības jomas pārstāvjiem

Otrdien, 28.aprīlī, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica reģionālās vizītes ietvaros Daugavpilī tiksies ar izglītības iestāžu pārstāvjiem, augstskolas vadību, jauniešiem, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos izglītības, jaunatnes, pilsoniskās līdzdalības un reģionālās attīstības jautājumus.
“Latgale un tās lielākā pilsēta Daugavpils ir nozīmīga vieta, kur stiprināt dialogu starp valsts institūcijām un vietējām kopienām. Man ir svarīgi tikties ar jauniešiem, izglītības jomas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai diskutētu par Latvijas un Latgales attīstībai svarīgiem jautājumiem,” norāda Zanda Kalniņa-Lukaševica.
Reģionālās vizītes laikā plānota arī tikšanās ar Daugavpils Universitātes rektoru Arvīdu Barševski, zinātņu prorektori Inesi Kokinu un studentiem, lai pārrunātu augstākās izglītības aktualitātes, jauniešu motivāciju un iesaisti reģiona attīstībā, kā arī sabiedrības noturības jautājumus.
Iniciatīvas “Atpakaļ uz skolu” ietvaros Saeimas priekšsēdētājas biedre tiksies ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas skolēniem un pedagogiem, lai diskutētu par izglītības un karjeras nozīmi, Latvijas attīstību un izaicinājumiem Latgales reģionā, kā arī Eiropas Savienības un pasaules aktualitātēm.
Vizītes ietvaros paredzēta arī tikšanās Dienvidlatgales NVO atbalsta centrā, kur ar centra koordinatoru un projektu vadītāju Oskaru Zuģicki un vietējo nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tiks pārrunāta pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, iedzīvotāju iesaiste un sadarbības iespējas reģiona attīstībai.
