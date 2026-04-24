Daiga Mieriņa oficiālā vizītē Korejas Republikā pārrunās sadarbību ekonomikā un drošībā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa nākamnedēļ oficiālā vizītē uzturēsies Korejas Republikā, lai pārrunātu ciešāku sadarbību ekonomikā un aktuālos drošības jautājumus.
Seulā Saeimas priekšsēdētāja tiksies ar Korejas Republikas Nacionālās Asamblejas priekšsēdētāju Vonsiku Vu (Woo Won-shik) un Ministru prezidentu Minsoku Kimu (Kim Min-seok).
Tāpat D.Mieriņai plānotas tikšanās ar Nacionālās asamblejas deputātiem un Dienvidkorejas aizsardzības ministru Ānu Gjubaku (Ahn Gyu-back).
Saeimas priekšsēdētāja Seulā tiksies arī ar Latvijas diasporas pārstāvjiem, kā arī Korejas uzņēmējiem, kas sadarbojas ar Latviju. Tāpat Saeimas delegācija apmeklēs demilitarizēto zonu un Kara muzeju, kā arī noliks vainagu pie piemiņas plāksnes Korejas karā kritušajiem latviešiem. Saeimas priekšsēdētāja viesosies arī uzņēmumā “Doosan Enerbility”, kas ir Dienvidkorejas vadošais enerģētikas un smagās rūpniecības uzņēmums.
Kopā ar D.Mieriņu vizītē uz Korejas Republiku dosies arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāts Andris Kulbergs.
