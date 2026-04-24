Uģis Rotbergs Klaipēdā: ciešāka Baltijas valstu sadarbība ir atslēga reģiona drošības stiprināšanai

“Mainīgajos drošības apstākļos Baltijas aizsardzības ekosistēmas stiprināšana kļūst īpaši nozīmīga. Ciešāka Baltijas valstu sadarbība ļauj uzlabot kolektīvo noturību, efektīvāk izmantot resursus un mazināt piegādes ķēžu ievainojamību,” uzsver Baltijas Asamblejas (BA) Drošības un aizsardzības komitejas līdzpriekšsēdētājs Uģis Rotbergs.
Parlamentārieši no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas šajās dienās pulcējušies Klaipēdā, Lietuvā, lai spriestu par Baltijas aizsardzības ekosistēmas attīstību – tostarp tās integrāciju un rūpniecisko izaugsmi reģionā –, kā arī par kolektīvās noturības stiprināšanu, izmantojot Baltijas kiberaizsardzības tīklu.
U.Rotbergs norāda, ka koordinēta pieeja aizsardzības rūpniecības attīstībai dod iespēju apvienot zināšanas, saskaņot investīcijas un veicināt kopīgus iepirkumus un pētniecību, tādējādi stiprinot reģiona stratēģisko autonomiju un spēju savlaicīgi reaģēt uz jauniem drošības izaicinājumiem.
Parlamentārieši pārrunāja līdzšinējo progresu un nākamos soļus integrētākas Baltijas aizsardzības sistēmas izveidē, īpašu uzmanību pievēršot galvenajiem izaicinājumiem un nepieciešamībai sinhronizēt aizsardzības industrijas attīstību reģionā.
Tikšanās laikā BA Drošības un aizsardzības komiteja aktualizēja arī pieaugošos kiberdraudus kritiskajai infrastruktūrai, tostarp valdības sistēmām un aizsardzības spējām. “Neviena valsts viena pati nevar efektīvi risināt šos izaicinājumus. Baltijas valstu sadarbības stiprināšana, izmantojot reģionālu kiberaizsardzības tīklu, nodrošinātu ātrāku informācijas apmaiņu, koordinētu draudu identificēšanu un kopīgu reaģēšanu uz kiberincidentiem,” pauž komitejas līdzpriekšsēdētājs.
Parlamentārieši uzsvēra, ka, apvienojot zināšanas, tehnoloģijas un resursus, Baltijas valstis var būtiski uzlabot kolektīvo noturību pret kiberuzbrukumiem, efektīvāk aizsargāt kritisko infrastruktūru un stiprināt gan militāro, gan civilo sistēmu drošību.
Diskusijā tika aplūkoti aktuālākie izaicinājumi reģionālajai sadarbībai kiberdrošības jomā, kā arī iespējas to stiprināt, tostarp Baltijas kiberaizsardzības tīkla ieguvumi, riski un līdz šim paveiktais kopīgās kibertelpas un kritiskās infrastruktūras aizsardzības attīstībā Baltijas jūras reģionā. Baltijas Asamblejas Drošības un aizsardzības komiteja pēc sēdes apmeklēs arī Lietuvas Jūras spēku bāzi.
Kopā ar U.Rotbergu komitejas sēdē piedalās arī Baltijas Asamblejas viceprezidents, Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Informācija par BA:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.
