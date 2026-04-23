Pagarina Latvijas karavīru dalību ANO starptautiskajā miera uzturēšanas operācijā Tuvajos Austrumos

Saeima ceturtdien, 23.aprīlī, lēma pagarināt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) starptautiskajā operācijā “United Nations Truce Supervision Organization” (UNTSO) līdz 2028.gada 1.maijam.
UNTSO militārie novērotāji uzturas Tuvajos Austrumos, lai uzraudzītu pamieru, tā līgumus, novērstu atsevišķu incidentu saasināšanos un palīdzētu citām ANO miera uzturēšanas operācijām reģionā.
Ņemot vērā pašreizējo situāciju Gazas joslā, Rietumkrasta teritorijās un plašākā Tuvo Austrumu reģionā, drošības situācija Izraēlā vērtējama kā nestabila, augsts apdraudējuma līmenis ir arī blakus esošajās valstīs – Libānā, Sīrijā un Ēģiptē. Tāpēc UNTSO operācija ir pierādījusi, ka tā saglabā savu nozīmi un veic uzdevumus arī militāru saspīlējumu laikā, it īpaši situācijai stabilizējoties, norādīts lēmuma projekta anotācijā.
Šīs starptautiskās miera uzturēšanas operācijas mērķis ir atjaunot un uzturēt starptautisko mieru un drošību, kā arī atturēt no agresijas vai citiem miera pārkāpumiem. Tajā iesaistītajam personālam nav tiesību piedalīties karadarbībā, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pašaizsardzības nolūkā.
