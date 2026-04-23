Plānots, ka Tieslietu ministrija turpmāk uzraudzīs maksātnespējas administratorus

Saeima ceturtdien, 23.aprīlī, konceptuāli atbalstīja grozījumus Maksātnespējas likumā un ar to saistītajos likumos, kas paredz likvidēt Maksātnespējas kontroles dienestu un tā funkcijas nodot Tieslietu ministrijai, Tiesu administrācijai un Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācijai. Plānots, ka turpmāk Tieslietu ministrijai būs jāuzrauga maksātnespējas procesa administratori.
„Ierosinātie grozījumi nodrošina kompetenču sadalījumu maksātnespējas jomā, stiprina uzraudzības kvalitāti un vienlaikus samazina administratīvo slogu. Tas ir svarīgs solis maksātnespējas procesu pilnveidošanā, kas veicinās valsts pārvaldes efektivitāti,” iepriekš norādīja par likumprojektu atbildīgās Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Tieslietu ministrija turpmāk nodrošinās maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu uzraudzību, administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu, kā arī administratoru iecelšanu, atcelšanu un disciplinārlietu ierosināšanu.
Savukārt Tiesu administrācija pārņems ar darbinieku prasījumu garantiju fondu saistītās funkcijas, tostarp iesniegumu izskatīšanu par maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu, depozītu izmaksu un elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas uzturēšanu. Savukārt disciplinārlietas, līdzīgi kā tas notiek zvērinātu advokātu un tiesu izpildītāju profesijās, nodrošinās nozares asociācija.
Grozījumi paredz arī administratoru eksaminācijas un disciplinārās atbildības regulējuma pilnveidi. Līdzīgi kā tas notiek zvērinātu advokātu un tiesu izpildītāju profesijās, šīs funkcijas nodrošinās nozares asociācija. Tāpat līdz ar grozījumiem paredzēta normu saskaņošana ar Satversmes tiesas spriedumu, kas skaidro ierobežojumus maksātnespējas administratoru amata kandidātiem.
Izmaiņas nepieciešamas, lai uzlabotu valsts pārvaldes efektivitāti un optimizētu resursu izmantošanu maksātnespējas uzraudzības jomā. Plānots, ka no 55 Maksātnespējas kontroles dienesta štata vietām 16 tiks likvidētas, 22 pārceltas uz Tieslietu ministriju, bet 17 – uz Tiesu administrāciju.
Lai nodrošinātu pāreju uz jauno kārtību, noteikts, ka likuma grozījumi stāsies spēkā šī gada 1.oktobrī.
Lai par steidzamām atzītās izmaiņas stātos spēkā, tās vēl otrajā – galīgajā – lasījumā jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests