Saeima lems par pienākumu publiskot uzņēmumus, kas sadarbojas ar Krieviju un Baltkrieviju

Lai atbalstītu Ukrainas sabiedrību cīņā pret agresorvalstīm, Saeima ceturtdien, 23.aprīlī, lems par pienākumu Centrālajai statistikas pārvaldei publicēt informāciju par uzņēmumiem, kuri sadarbojas ar Krieviju vai Baltkrieviju. Aizsardzības komisija lūgusi darba kārtībā iekļaut izmaiņas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un atzīt likumprojektu par steidzamu.
Galīgajā lasījumā deputāti lems par grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas paredz veicināt Satversmes tiesas pieejamību sociāli mazāk aizsargātām personām.
Deputāti konceptuāli skatīs vairāku likumu grozījumus, kas paredz, ka turpmāk Tieslietu ministrijai būs jāuzrauga maksātnespējas procesa administratorus.
Rītdienas darba kārtībā ir lēmuma projekts par 10 485 pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Goda ģimenes statuss vecākiem uz mūžu – pateicība par ieguldījumu Latvijas tautas ataudzē” turpmāko virzību.
Saeima lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, tostarp Degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumu, ar ko paredzēts ieviest pagaidu maksājumu ietekmes mazināšanai uz patērētājiem un ekonomiku.
Saeimas 23.aprīļa sēdes darba kārtībā iekļauti 25 jautājumi.
Saeimas Prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā iesniegtas vairākas izmaiņas. Tostarp deputātiem būs jālemj par izmaiņām Augstskolu likumā un ar to saistītajos likumos, lai ieviestu vienotu akadēmiskās karjeras ietvaru. Tāpat būs jālemj, vai sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par atbalstu 1.tipa diabēta pacientiem.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Saeimas Preses dienests