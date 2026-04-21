Cilvēkiem, kuri nevar dienēt, ļaus atbalstīt Zemessardzi ar zināšanām un prasmēm

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdien, 21.aprīlī, galīgajā lasījumā atbalstīja Zemessardzes likuma izmaiņas. Tās paredz paplašināt Zemessardzes personālsastāvu, precizēt uzņemšanas un dienesta kārtību, uzlabot sociālās garantijas un ieviest jauninājumu – Zemessardzes atbalstītāja statusu.
Zemessardzes atbalstītāja statuss paredzēs iespēju sniegt atbalstu Zemessardzei tiem cilvēkiem, kuri veselības vai vecuma dēļ nevar dienēt, bet vēlas sniegt ieguldījumu ar savām zināšanām un prasmēm. Par atbalstītājiem varēs kļūt Latvijas pilsoņi no 18 gadiem. Atbalstītājiem paredzēts noteikt arī drošības un reputācijas prasības, iesaistes kārtību vienību mācībās un uzdevumu nodrošināšanā, kā arī sociālos un materiālos atbalsta nosacījumus.
Tāpat par Zemessardzes atbalstītāju varēs kļūt sabiedriska organizācija vai to apvienība. Ministru kabinets noteiks atbalstītāja statusa piešķiršanas nosacījumus un kārtību.
Likuma izmaiņas arī paredz, ka izglītības iestādes un darba devēji varēs atbrīvot zemessargus no mācībām un darba pienākumiem līdz pusotram gadam ne tikai dalībai starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos, bet arī dalībai apmācībās pirms un pēc šādiem uzdevumiem. Izmaiņas tostarp paredz zemessargam piešķirt 20 kalendāra dienas ilgu apmaksātu atpūtas laiku pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas.
Likumprojektā paredzēta iespēja noteikt daļēju kompensāciju gadījumos, kad zemessarga bojāeja vai veselības bojājums noticis dienesta laikā, bet nav saistīts ar tiešo uzdevumu veikšanu vai ļaunprātību.
Plānots, ka turpmāk Zemessardzē varēs ieskaitīt arī valsts aizsardzības dienesta un rezerves karavīrus. Tāpat paredzēts, ka Zemessardzē varēs uzņemt arī tos Latvijas pilsoņus, kuri pilda dienestu iekšlietu iestādēs. Tādējādi šie strādājošie varēs iegūt militārās zināšanas, jo patlaban likums to liedz.
Tāpat likuma grozījumi paredz noteikt Zemessardzes veterāna atbildību, tostarp paredzot nosacījumus par veterāna prettiesisku rīcību.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl galīgajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests