Komisija rosina mainīt kārtību pašvaldību īres līgumu pārslēgšanai

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 21.aprīlī, lēma virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus Dzīvojamo telpu īres likumā, pagarinot termiņu, kurā beztermiņa īres līgumi jāpārslēdz uz noteiktu termiņu. Ar grozījumiem līgumu pārslēgšanas termiņš pagarināts līdz 2028.gada 31.decembrim.
“Ar šiem grozījumiem mēs novēršam līdzšinējo neskaidrību un nodrošinām vienotu pieeju pašvaldību īres līgumu pārslēgšanai. Piemēram, Rīgas domei kopumā bija jāpārslēdz pieci tūkstoši līgumu, no kuriem līdz šim pārslēgti trīs tūkstoši. Tas ļaus pašvaldībām sakārtot līgumattiecības bez lieka administratīvā un tiesvedību sloga,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Grozījumi paredz, ka uz pašvaldībām attiecināma skaidra un vienota kārtība visiem līdz 2021.gada 30.aprīlim noslēgtajiem beztermiņa īres līgumiem. Turpmāk pašvaldībām būs tiesības prasīt jaunu īres līgumu noslēgšanu uz noteiktu termiņu, ievērojot saistošos noteikumus. Ja izīrētājs un īrnieks nespēs vienoties par līguma termiņu, to noteiks tiesa.
Vienlaikus noteikts, ka gadījumos, ja līdz 2028.gada 31.decembrim līgumi netiks pārslēgti vai netiks celta prasība tiesā, to darbības termiņš būs 2036.gada 31.decembris.
Līdz šim likums paredzēja, ka līgumu pārslēgšana jāpabeidz līdz 2026.gada beigām, taču, ņemot vērā pašvaldību, īpaši Rīgas valstspilsētas, lielo dzīvojamo fondu un laikietilpīgo līgumu pārslēgšanas procesu, konstatēts risks noteiktajos termiņos neiekļauties.
Likuma grozījumi stāsies spēkā pēc to izskatīšanas Saeimā trīs lasījumos.
Saeimas Preses dienests