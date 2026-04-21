Komisijā skatīs institūciju gatavību Saeimas vēlēšanu norisei

(21.04.2026.)

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti trešdien, 22. aprīlī, pulksten 10.00 sanāks uz komisijas sēdi, lai skatītu jautājumus, kas saistīti ar Saeimas vēlēšanu sagatavošanu un normatīvā regulējuma pilnveidi vēlēšanu komisiju darbā.

“Mēs rūpīgi sekojam līdz situācijai, lai jau laicīgi būtu skaidrība par Saeimas vēlēšanu norisi 3.oktobrī. Sasaucot komisijas sēdi, vēlamies pārliecināties, ko institūcijas ir darījušas, lai novērstu šaubas par digitālo sistēmu drošību pēc kriminālprocesa ierosināšanas pret uzņēmumiem, kuri bija iesaistīti šo sistēmu izstrādē,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Sēdes laikā paredzēts uzklausīt Centrālās vēlēšanu komisijas un Valsts digitālās attīstības aģentūras ziņojumu par atbildīgo institūciju līdz šim paveikto un turpmāk plānotajām darbībām Saeimas vēlēšanu veiksmīgai norisei. Uz sēdi aicināti arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas pārstāvji.

Komisija sēdē diskutēs arī par iespējamiem grozījumiem Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 22.aprīlī
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde (turpinājums)
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde (turpinājums)
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
12:15  Saeimas Ārlietu komisijas un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputātu tikšanās ar Francijas Republikas Senāta Francijas-Baltijas parlamentārās sadraudzības grupas delegāciju
15:30  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja Oļega Burova tikšanās ar Francijas Republikas Senāta Francijas-Baltijas parlamentārās sadraudzības grupas delegāciju