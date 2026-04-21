Saeimas delegācija Kanādā uzsver kopīgu izpratni par drošības izaicinājumiem un NATO lomu

“Latvijas un Kanādas spēcīgās un draudzīgās attiecības balstās uz kopējām demokrātiskām vērtībām un ciešu sadarbību eiroatlantiskajā telpā. Mēs augstu novērtējam Kanādas vadošo lomu NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā un to, cik lielu nozīmi Kanāda piešķir Baltijas reģiona drošībai un stabilitātei,” uzsvēra Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns, Otavā tiekoties ar Kanādas parlamentāriešiem.
Kopā ar E.Smiltēnu Saeimas delegāciju Kanādā pārstāvēja Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs, kā arī deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kanādas parlamentu vadītāja Irma Kalniņa un deputāti Kaspars Briškens un Ramona Petraviča.
Saeimas delegācija tikās ar Kanādas parlamenta un institūciju pārstāvjiem, lai stiprinātu abu valstu politisko, drošības un ekonomisko sadarbību. Deputāti pārrunāja aktuālos starptautiskos izaicinājumus ar Kanādas Pārstāvju palātas Ārlietu un starptautiskās attīstības komisijas, Aizsardzības komisijas, kā arī Kanādas Senāta Ārlietu un starptautiskās tirdzniecības komisijas priekšsēdētājiem.
Saeimas sekretārs norādīja: “Mūsu valstis saista vienota izpratne par drošības apdraudējumiem un izaicinājumiem. Kanāda ir tuva, līdzīgi domājoša sabiedrotā NATO ietvaros. Tādēļ mums ir svarīgi turpināt attīstīt divpusējo dialogu ar mūsu partneriem Kanādas parlamentā un vienlaicīgi stiprināt Latvijas un Kanādas divpusējās attiecības.”
“Kanādas sabiedroto klātbūtne Latvijā ir daudz vairāk nekā militārs atbalsts – tā ir pamats ilgtermiņa partnerībai, kas sniedzas tālu pāri drošības jomai. Mūsu uzdevums tagad ir šo stratēģisko tuvību pārvērst konkrētos ekonomiskos rezultātos: jaunās investīcijās, tehnoloģiju pārnesē, kopīgos aizsardzības industrijas projektos un paplašinātā tirdzniecībā,” pauda E.Smiltēns. Saeimas sekretārs uzsvēra: “Latvijai ir atvēries iespēju logs, kuru mēs nedrīkstam palaist garām. Drošība un ekonomika iet roku rokā – un abās jomās Kanāda ir partneris, ar kuru mēs varam kopā padarīt Latviju stiprāku.”
Tāpat Saeimas delegācija tikās ar Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta pārstāvjiem, Kanādas Pārstāvju palātas Industriju, tehnoloģiju un dabas resursu komisijas locekļiem, kā arī Kanādas–Latvijas parlamentārās sadraudzības grupu. Parlamentārieši sprieda par iespējām padziļināt sadarbību drošības un aizsardzības jomā un veicināt abu valstu ekonomisko sadarbību, tostarp Kanādas investīciju piesaisti Latvijai.
Īpaša uzmanība tika veltīta nepieciešamībai nodrošināt visaptverošu un ilgtermiņā noturīgu atbalstu Ukrainai, kā arī pārrunāta sankciju pret Krieviju pastiprināšana, tostarp pasākumi pret Krievijas tā dēvēto “ēnu floti”. Deputāti diskutēja arī par citiem globāliem drošības un politikas izaicinājumiem.
Vizītes laikā Latvijas parlamentārieši tikās arī ar latviešu kopienas pārstāvjiem Otavā, piedaloties jautājumu un atbilžu sesijā, apmeklēja Otavas Latviešu skolu. Deputāti piedalījās arī dievkalpojumā Otavas latviešu Miera draudzes baznīcā, apliecinot ciešo saikni ar Kanādas latviešu diasporu.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720333233054
Izmantošanas noteikumi: www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests