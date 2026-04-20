Saeimā konferencē analizēs rusifikācijas un padomju koloniālisma sekas Latvijā

Saeimā 28.aprīlī norisināsies konference “Rusifikācija un padomju koloniālisms Latvijā: juridiski un sociālekonomiski aspekti”. Tajā deputāti kopā ar ekspertiem analizēs rusifikācijas un padomju koloniālisma sekas Latvijā.
Konferenci rīko Saeimas Juridiskā komisija sadarbībā ar Ministru kabineta PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisiju un Vidzemes Augstskolu. Pasākumu atklās Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs un 4.maija Deklarācijas kluba prezidente Velta Čebotarenoka.
Konferencē prezentāciju “Padomju koloniālisms un rusifikācija Latvijā: ekonomika, demogrāfija, izglītība un PSRS starptautiskās saistības” sniegs Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš un pētnieks Ilmārs Mežs.
Savukārt paneļdiskusijā par starptautiskajā tiesībām un nacionālajiem pienākumiem Ukrainas kara ēnā piedalīsies Latvijas Valsts prezidents (2019–2023) Egils Levits un Saeimas deputāti Jānis Grasbergs, Andrejs Judins, Harijs Rokpelnis un Edmunds Teirumnieks.
Pērn decembrī apritēja 60 gadi, kopš ANO Ģenerālā asambleja pieņēma Konvenciju par visa veida rasu diskriminācijas izskaušanu. Rūpīga okupācijas perioda dokumentu analīze pētniekiem liek secināt, ka konvenciju pēc tās ratificēšanas (1969) PSRS brutāli pārkāpa. Tas izraisīja būtiskas negatīvas sekas Baltijas valstīs, kuru novēršana vēl nav beigusies.
Konferencei varēs sekot līdzi tiešraidē vai arī klātienē, piesakoties šajā saitē: https://forms.cloud.microsoft/e/tRMCYZJwJr. Pieteikšanās līdz 26.aprīlim. Lūdzam ņemt vērā, ka vietu skaits klātienē ir ierobežots. Tiešraidē konferencei varēs sekot līdzi tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
Konference otrdien, 28.aprīlī, pulksten 14.00 notiks Saeimas Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā.
