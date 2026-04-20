Ētika mūsdienu parlamentārismā: Saeimā diskutēs par Baltijas valstu pieredzi un izaicinājumiem

Otrdien, 21. aprīlī, Saeimā notiks konference “Ētika mūsdienu parlamentārismā”, kurā likumdevēji, akadēmiskās vides un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kā arī ārvalstu eksperti spriedīs par deputātu ētikas izaicinājumiem mūsdienu demokrātijā, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas valstu pieredzei. Konferenci organizē Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija.
Diskusiju mērķis ir veicināt izpratni par ētikas nozīmi parlamenta darbā un stiprināt sabiedrības uzticēšanos demokrātiskām institūcijām. “Deputātu ētika nav formālu normu kopums – tā tiešā veidā ietekmē sabiedrības uzticēšanos parlamentam. Atklāts, atbildīgs un cieņpilns dialogs ir demokrātijas pamats, un tieši par šo līdzsvaru vēlamies diskutēt,” uzsver Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa. Ievadvārdus sacīs arī Saeimas deputātu ētikas kodeksa izstrādes darba grupas pārstāvis Gunārs Kusiņš un Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.
Pasākuma pirmajā daļā Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesore Vija Sīle ievadziņojumā aktualizēs ētikas jautājumus mūsdienu parlamentārismā, savukārt Eiropas Padomes organizācijas GRECO (The Group of States against Corruption) prezidents Dāvids Meijers pievērsīsies ētikas jautājumu nozīmei un izaicinājumiem Latvijas valsts pārvaldē.
Konferences otrajā daļā paredzēti vairāki priekšlasījumi par deputātu ētikas jautājumu risinājumiem Baltijas valstu parlamentos – par vārda brīvības līdzsvarošanu ar atbildību un citu personu aizsardzību no aizskāruma, deputātu komunikācijas ētikas standartiem sociālajos tīklos, kā arī par piemērotajiem sodiem par ētikas pārkāpumiem un to efektivitāti. Ar savu pieredzi dalīsies Lietuvas Republikas Seima Ētikas un procedūru komisijas priekšsēdētāja vietniece Lilija Vaitekūniene, Igaunijas Republikas Rīgikogu deputāte Margita Sutropa un Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.
Noslēgumā notiks diskusija par iespējamiem ētikas regulējuma pilnveidojumiem Baltijas valstu parlamentos. Priekšlasījumus un diskusiju moderēs profesore Vija Sīle. Konferencē piedalīsies parlamentārieši, valsts pārvaldes, pilsoniskās sabiedrības un augstāko izglītības iestāžu pārstāvji.
Konference otrdien, 21.aprīlī, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un sāksies pulksten 14.00. Ikviens interesents tās norisei aicināts sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.
