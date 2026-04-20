Daiga Mieriņa vizītē Apvienotajā Karalistē pārrunās ciešākas sadarbības iespējas drošības un aizsardzības jomā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa līdz 22.aprīlim vizītē uzturēsies Apvienotajā Karalistē, lai stiprinātu parlamentāro dialogu un pārrunātu ciešākas sadarbības iespējas drošības un aizsardzības jomā.
Londonā Saeimas priekšsēdētāja tikies ar Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētāju seru Lindsiju Hoilu (Lindsay Hoyle), kā arī parlamenta Lordu palātas priekšsēdētāju lordu Maiklu Forsaitu (Michael Forsyth).
Tāpat, viesojoties parlamentā, D.Mieriņa un viņas vadītā delegācija tiksies ar Aizsardzības komisijas priekšsēdētāju Tanmandžītu Singu Dezi (Tanmanjeet Singh Dhesi), kā arī Nacionālās drošības stratēģijas kopīgās komisijas priekšsēdētāju Metu Vesternu (Matt Western).
Londonā plānota tikšanās arī ar Latvijas diasporas pārstāvjiem.
Tāpat Saeimas delegācija apmeklēs Kembridžu, kur viesosies augsto tehnoloģiju aizsardzības uzņēmumā “Cambridge Aerospace”. D.Mieriņa tiksies ar Kembridžas Universitātes, vienas no vecākajām universitātēm pasaulē, vicekancleru Džonu Estonu (John Eston), kā arī universitātes pētnieciskās skaitļošanas pakalpojumu ekspertiem, lai pārrunātu ar mākslīgā intelektu attīstību saistītus jautājumus. Tāpat Saeimas delegācija tiksies ar Kembridžas Ģeopolitikas centra Baltijas ģeopolitikas programmas pārstāvjiem un studentiem no Latvijas.
Kopā ar D.Mieriņu vizītē uz Apvienoto Karalisti dosies arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
