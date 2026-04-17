Deputāti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji forumā spriež par sadarbības stiprināšanu un nākotnes mērķiem

Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forumā “Kopīgas vērtības. Kopīga valsts” piektdien, 17.aprīlī, deputāti kopā ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem vērtēja savstarpējo sadarbību un sprieda par kopīgiem principiem tās stiprināšanai. Forumā piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieku, un tas šogad notika jau 18.reizi.
Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa akcentēja, ka šis forums ir iespēja veicināt godīgu un atklātu dialogu. Saeimas sadarbība ar NVO ir laba un ilgstoša, un tā veicina pieņemto lēmumu kvalitāti. Kā piemēru D.Mieriņa izcēla komisiju atvērto durvju dienu, kas aizsākās pirms diviem gadiem un jau ir kļuvusi par platformu tiešai sarunai starp parlamentu un pilsonisko sabiedrību.
D.Mieriņa uzsvēra, ka par spīti viedokļu dažādībai mūs vieno mūsu valsts tagadne un nākotne, akcentējot, ka ir jāieklausās vienam otrā un jāsaprot, kur sadarbība ir stipra un iedarbīga un kur tai vēl ir nepieciešama izaugsme.
Foruma dalībnieki strādāja trīs paralēlās diskusiju grupās, kurās analizēja būtiskākos sadarbības aspektus: kopīgu vērtību un sadarbības principu veidošanu starp likumdevēju un pilsonisko sabiedrību, solidaritātes un stipru kopienu nozīmi valsts drošībā, kā arī sabiedrības līdzdalību un iesaisti, stiprinot piederības sajūtu un uzticēšanos.
Šodienas diskusijās dalībnieki secināja, ka nepieciešams ieklausīties visos viedokļos un attīstīt spēju saprast vienam otru. Komisiju atvērto durvju diena tika atzīta par spēcīgu instrumentu, uzsverot arī nepieciešamību veidot kopīgu rīcības plānu. Būtiski ir ne tikai redzēt un dzirdēt, bet arī veidot jēgpilnu mijiedarbību.
Diskusijās akcentēta nepieciešamība vairāk deleģēt funkcijas pilsoniskajai sabiedrībai, stiprinot savstarpējo solidaritāti. Kā drošības pamats izcelta izglītība, jo izglītota sabiedrība ir stipra sabiedrība. Piemēram, pašvaldībām būtu skaidri jāinformē iedzīvotāji par rīcību konkrētās situācijās. Tāpat tika uzsvērta kopdarba nozīme, rosinot likumā nostiprināt pašvaldību pienākumu sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī attīstīt iedzīvotāju padomes.
Tika uzsvērta nepieciešamība nodrošināt ilgtermiņa finansējumu pilsoniskajām iniciatīvām, pilnveidot līdzdalības regulējumu un ieviest vienotus kritērijus pašvaldību atbalstam nevalstiskajām organizācijām. Diskusijās izskanēja arī priekšlikums veicināt Saeimas komisiju darba atvērtību, lai ikdienā NVO ir informētas par likumu konkrētu virzību.
Foruma noslēgumā Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa uzsvēra, ka šis pasākums ir būtiska tiešās sarunas forma ar partneriem. Viņa norādīja, ka foruma lielākā vērtība ir ideju radīšana un to praktiskā pielietojamība. Demokrātija ir īpaši nozīmīga izaicinošos laikos, tāpēc ir svarīgi nezaudēt spēju sarunāties, sadzirdēt vienam otru un kopīgi meklēt risinājumus, sacīja A.Ņenaševa.
Forums ir kļuvis par ikgadēju parlamenta tradīciju un ir daļa no plašāka dialoga ar pilsonisko sabiedrību. Ikdienā sabiedrībai ir iespējas iesaistīties Saeimas darbā, piemēram, komisiju sēdes ir atklātas un tajās, izlemjot jautājumus, kā ekspertus regulāri pieaicina arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.
Sadarbība ar pilsonisko sabiedrību balstās Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbības deklarācijā, kas paredz sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, veicinot atklātību, uzticēšanos un kopīgu atbildību par valsts attīstību.
