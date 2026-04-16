Saeima atbalsta 30 miljonu eiro īstermiņa aizdevumu “airBaltic” stabilitātes nodrošināšanai

Saeima ceturtdien, 16.aprīlī, deva piekrišanu AS “Air Baltic Corporation” piešķirt valsts īstermiņa aizdevumu 30 miljonu eiro apmērā, lai mazinātu Tuvo Austrumu reģiona konflikta negatīvo ietekmi uz uzņēmuma finanšu situāciju.
Kā akcentē Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša, lēmums ir vērsts uz nacionālās aviācijas nozares stabilitātes saglabāšanu un “airBaltic” darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, ņemot vērā ārējos ģeopolitiskos izaicinājumus un to ietekmi uz degvielas cenām. Tas rada nepieciešamos nosacījumus labvēlīgam uzņēmuma attīstības scenārijam un stabilitātei.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2026.gada 31.marta un 13.aprīļa sēdēs izskatīto informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju “airBaltic”.
Aizdevuma pamatsumma un procenti būs jāatmaksā līdz 2026.gada 31.augustam, procentu likmi nosakot atbilstoši informatīvajā ziņojumā paredzētajai aprēķina metodikai un ievērojot komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu, savukārt aizdevums tiks izsniegts bez nodrošinājuma.
Vienlaikus Satiksmes ministrijai uzdots nodrošināt to, ka tiek saņemts Eiropas Komisijas viedoklis par valsts īstermiņa aizdevuma atbilstību privātā tirgus dalībnieka principam.
