Publisko izdevumu komisija: klimata mērķu sasniegšana transporta nozarē ir kopīga valsts atbildība

Klimata mērķu sasniegšana transportā nav viena ministra vai vienas nozares jautājums – tā ir kopīga valsts atbildība. Valstij kopumā – valdībai, pašvaldībām un arī likumdevējam – ir jāpieņem saskaņoti lēmumi par degvielu, transportu, infrastruktūru un atbalstu iedzīvotājiem. To akcentēja Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti trešdien, 15.aprīlī, diskutējot par klimata mērķiem transporta nozarē.
Komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš uzsvēra, ka sabiedriskais transports ir būtiska, bet tikai viena no risinājuma sastāvdaļām. Ar to vien nepietiek, un nav arī nepieciešams nomainīt visu autoparku. Emisijas tiek mērītas valstī pārdotajos degvielas litros, un tās galvenokārt rada tie, kas brauc vairāk un biežāk, patērējot lielāko degvielas apjomu. Kā piemēru viņš minēja intensīvo ikdienas satiksmi starp Rīgu un Pierīgu, kur katru dienu pārvietojas vairāki simti tūkstoši cilvēku.
Tāpēc elektroauto atbalsta pasākumi ir jāvērtē mērķtiecīgi, īpaši analizējot to faktisko ietekmi. Vienlaikus jādomā par daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuriem elektroauto uzlādes iespējas ir ierobežotākas. Pat, ja pastāv risks klimata mērķus nesasniegt pilnībā, tas nav iemesls apstāties – virzība uz mazāku atkarību no fosilajiem energoresursiem ir jāturpina, kā arī no importētiem fosilajiem energoresursiem uz tepat, Latvijā, ražotu enerģiju. Atbildība par to gulstas uz mums visiem, norādīja G.Liepiņš.
Valsts kontrole (VK) uzsvēra, ka Latvijā pastāv būtiski riski līdz 2030.gadam nesasniegt transporta nozares klimata mērķus. Kopumā transporta nozares dekarbonizācijai plānotie pasākumi ir sadrumstaloti, nepietiekami koordinēti, savukārt daļai no tiem nav skaidri definētu rezultātu un ietekmes uz klimata mērķu izpildi. VK revīzijā arī secinājusi, ka plānotās izmaiņas degvielas jomā nav ar pietiekami mērķētu atbalstu iedzīvotājiem, lai mazinātu iespējamo degvielas cenu kāpuma ietekmi, savukārt atbalsts elektroauto iegādei pārsvarā sasniedz turīgākos iedzīvotājus.
Transporta enerģijas likums kā būtisks regulējums ir gaidīts gan nozarē, gan sabiedrībā. 2028.gadā varētu stāties spēkā Eiropas Savienības regula, kas skars visu fosilo energoresursu izmantošanu. Patlaban 30 procenti no visiem elektroauto tiek iegādāti ar valsts atbalstu, deputātiem sacīja Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvis. Savukārt Satiksmes ministrijas pārstāvis akcentēja, ka pērn ap 57 procentiem no reģistrētajiem elektroauto bijuši lietoti transportlīdzekļi, kas norāda uz šī segmenta būtisku lomu elektrotransporta izplatības pieaugumā.
Deputāti diskusijā uzsvēra nepieciešamību pēc skaidras un ilgtermiņā prognozējamas politikas. Tāpat – lai gan sākotnēji sabiedrībā attieksme pret elektroauto iegādi bijusi skeptiska, atbalsta mehānismu mērķtiecīga pilnveide var veicināt plašāku sabiedrības iesaisti.
Saeimas Preses dienests