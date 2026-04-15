Saeima sanāks uz pirmo sēdi pavasara sesijā

Saeima ceturtdien, 16.aprīlī, pavasara sesijas pirmajā sēdē galīgajā lasījumā lems par jauna Sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likuma projektu un ar to saistītajiem grozījumiem Civilprocesa likumā, lai stiprinātu žurnālistu, pētnieku, aktīvistu un citu sabiedrības interešu aizstāvju aizsardzību pret ļaunprātīgām tiesvedībām.
Trešajā lasījumā Saeima skatīs arī izmaiņas cietušo kompensāciju taisnīgākai sadalei.
Otrajā lasījumā deputāti lems par grozījumiem Operatīvās darbības likumā. Ar tiem iecerēts precizēt operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūtās informācijas izmantošanas un nodošanas kārtību citos procesos, lai paplašinātu iespējas atklāt citus noziegumus.
Tāpat otrajā lasījumā Saeima lems par grozījumiem “Rail Baltica” projekta īstenošanas likumā, ar kuriem plānots noteikt skaidrāku ministriju atbildību sadalījumu un pārnozaru sadarbības modeli projekta sekmīgai ieviešanai.
Savukārt konceptuāli deputāti lems par grozījumiem bibliotēku lomas stiprināšanai mūsdienu sabiedrībā.
Parlamentārieši lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, tostarp grozījumiem Aizsargjoslu likumā. Tie paredz noteikt īpašas aizsargjoslas ārējās sauszemes robežas infrastruktūras tuvumā, lai novērstu apdraudējumus, pasargātu robežapsardzības sistēmu un nodrošinātu tās drošu un ilgtspējīgu attīstību.
Saeimas 16.aprīļa sēdes darba kārtībā iekļauti 33 jautājumi.
Saeimas Prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā iesniegtas vairākas izmaiņas. Tostarp deputātiem būs jālemj par grozījumu Augstskolu likumā, kas paredz ieviest institucionālās finansēšanas modeli visās valsts augstskolās un koledžās, un saistīto likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā.
Saeimas Preses dienests