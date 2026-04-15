Virza grozījumus Maksātnespējas likumā, reformējot Maksātnespējas kontroles dienestu

Trešdien, 15.aprīlī, Saeimas Juridiskā komisija atbalstīja grozījumus Maksātnespējas likumā un saistītajos likumprojektos, kas paredz Maksātnespējas kontroles dienesta reformēšanu un tā funkciju pārdali starp Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju, un Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociāciju.
„Ierosinātie grozījumi nodrošina kompetenču sadalījumu maksātnespējas jomā, stiprina uzraudzības kvalitāti un vienlaikus samazina administratīvo slogu. Tas ir būtisks solis maksātnespējas procesu pilnveidošanā,” norādīja Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Likuma grozījumu mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti maksātnespējas uzraudzības jomā, mazinot institucionālo sadrumstalotību un skaidri nošķirot atbildību starp iesaistītajām iestādēm. Reformas ietvaros Maksātnespējas kontroles dienesta līdzšinējās funkcijas tiks nodotas Tieslietu ministrijai un Tiesu administrācijai atbilstoši to kompetencei.
Iestādes reformēšana tiek īstenota, lai uzlabotu valsts pārvaldes efektivitāti, mazinātu iestāžu sadrumstalotību, centralizētu līdzīgās kompetences un optimizētu resursu izmantošanu maksātnespējas uzraudzības jomā. Plānots, ka no 55 Maksātnespējas kontroles dienesta štata vietām 16 tiks likvidētas, 22 pārceltas uz Tieslietu ministriju, bet 17 - uz Tiesu administrāciju.
Tieslietu ministrija turpmāk nodrošinās maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu uzraudzību, administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu, kā arī administratoru iecelšanu, atcelšanu un disciplinārlietu ierosināšanu. Savukārt Tiesu administrācija pārņems ar darbinieku prasījumu garantiju fondu saistītās funkcijas, tostarp iesniegumu izskatīšanu par maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu, depozītu izmaksu un elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas uzturēšanu. Savukārt disciplinārlietas, līdzīgi kā tas notiek zvērinātu advokātu un tiesu izpildītāju profesijās, nodrošinās nozares asociācija.
Grozījumi paredz arī administratoru eksaminācijas un disciplinārās atbildības regulējuma pilnveidi. Līdzīgi kā tas notiek zvērinātu advokātu un tiesu izpildītāju profesijās, šīs funkcijas nodrošinās nozares asociācija. Tāpat līdz ar grozījumiem paredzēta normu saskaņošana ar Satversmes tiesas spriedumu, kas skaidro ierobežojumus maksātnespējas administratoru amata kandidātiem.
Lai nodrošinātu sabalansētu pāreju uz jauno modeli, noteikts, ka likuma grozījumi stāsies spēkā 2026.gada 1.oktobrī.
Lai grozījumi stātos spēkā plānotajā termiņā, komisija atbalstīja to virzību izskatīšanai Saeimā steidzamības kārtībā. Plānots, ka otrajā - galīgajā - lasījumā grozījumus skatīs Saeimas 28.maija sēdē.
