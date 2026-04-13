Sanāk 13.Jauniešu Saeima – jaunieši no visas Latvijas iejūtas deputātu lomā

Pirmdien, 13.aprīlī, parlamentā sanāca 13.Jauniešu Saeima, pulcējot jauniešus no visiem Latvijas reģioniem, kuri iejutās deputātu lomā. Jauniešu Saeimas deputāti šogad strādā divas dienas līdzšinējās vienas dienas vietā – pirmā norisinās šodien, savukārt otrā notiks aprīļa beigās, sniedzot jauniešiem iespēju padziļināti iepazīt parlamenta darba norisi un lēmumu pieņemšanas procesu.
Jauniešu Saeima ir vieta, kur jaunieši ne tikai izsaka savu viedokli, bet arī mācās demokrātiju praksē, diskutējot, pieņemot lēmumus un uzņemoties atbildību par Latvijas nākotni. Tieši jauniešu līdzdalība vēlēšanās un iesaiste politikā ir izšķiroši svarīga, lai rastos jaunas idejas un mūsu demokrātija kļūtu stiprāka, pauž Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa. Saeimas priekšsēdētājas biedre uzsver – Jauniešu Saeimas deputāti ir motivēti, mērķtiecīgi, apņēmīgi un drosmīgi jaunieši, kuru aktīvā līdzdalība jau šodien apliecina viņu lomu Latvijas nākotnes veidošanā.
Jauniešu Saeimas pirmā diena sākās ar diskusiju “Sarunas par demokrātiju”, kurā jauniešus uzrunāja Latvijas Universitātes asociētais profesors, Augstākās tiesas tiesnesis Jānis Pleps un satura veidotāja Kristiāna Grāmatiņa, rosinot domāt par demokrātijas vērtībām un pilsoniskās līdzdalības nozīmi.
Pēc diskusijas notika Jauniešu Saeimas Prezidija vēlēšanas, kā arī sākās darbs nozaru komisijās. Jauniešu Saeimas Prezidijā darbosies pieci locekļi – pa vienam no katra vēlēšanu apgabala, tādējādi nodrošinot visu Latvijas reģionu pārstāvniecību. No Rīgas vēlēšanu apgabala Prezidijā ievēlēts Ernests Gustavs Mikuts, no Vidzemes – Līva Zommere, no Latgales – Nikola Princova, no Zemgales – Aleksandrs Fedotovs, bet no Kurzemes – Elza Adele Vašuka.
Jaunieši strādāja Medijpratības, Izglītības, Aizsardzības un Valsts pārvaldes komisijās. Darbs komisijās noritēja līdzīgi Saeimas komisiju darbam – jaunieši izvērtēja iesniegtās idejas, diskutēja un sagatavoja lēmuma projektus, kurus paredzēts skatīt un apstiprināt Jauniešu Saeimas sēdē. Diskusijās jaunieši meklēja risinājumus drošākam internetam, sprieda par modernu un iekļaujošu skolu, izvērtēja valsts drošības jautājumus un diskutēja par iespējām veicināt jauniešu līdzdalību vēlēšanu procesā.
Jauniešu Saeimas komisiju darbu vadīja Saeimas komisiju priekšsēdētāji Leila Rasima, Agita Zariņa‑Stūre, Raimonds Bergmanis un Oļegs Burovs. Par komisiju līdzpriekšsēdētājiem kļuva jaunieši, kuru idejas katrā no tematiskajām jomām – medijpratība un drošs internets, iekļaujoša izglītība, valsts drošība un vēlēšanas – guva vislielāko atbalstu.
Izglītības komisijā par līdzpriekšsēdētāju ievēlēts Geralds Gorņevs no Latgales vēlēšanu apgabala, Valsts pārvaldes komisijā – Markuss Bitenieks no Kurzemes vēlēšanu apgabala, Medijpratības komisijā – Denīze Saukāne no Vidzemes vēlēšanu apgabala, bet Aizsardzības komisijā – Katrīne Giptere no Latgales vēlēšanu apgabala.
Savukārt otrajā darba dienā – 24.aprīlī – norisināsies Jauniešu Saeimas sēde, kurā projekta dalībnieki debatēs par komisijās izstrādātajiem lēmumu projektiem un balsos par tiem, lai dienas gaitā pieņemtu 13.Jauniešu Saeimas deklarāciju.
Jauniešu Saeima ir parlamenta projekts, kas kopš 2011.gada jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši piesaka savas idejas vēlēšanām, rīko kampaņu un vāc balsis idejas atbalstam, lai kļūtu par vienu no 100 Jauniešu Saeimas deputātiem. Lai piedalītos Jauniešu Saeimā, ir jābūt 15 līdz 20 gadus vecam.
