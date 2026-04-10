Rīgā pulcēsies NATO valstu parlamentārieši

NATO Parlamentārās asamblejas (PA) Pastāvīgās komitejas sēde sestdien, 11.aprīlī, norisināsies Saeimas namā. Tā pulcēs vairāk nekā 30 nacionālo parlamentu delegāciju vadītāju no NATO dalībvalstīm. Parlamentāriešus uzrunās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
NATO PA Latvijas delegācijas vadītājs Raimonds Bergmanis uzsver: “Sanāksmes darba kārtība skaidri parāda mūsu prioritātes par aktuālajiem drošības izaicinājumiem pasaulē. Šāds augsta līmeņa pasākums Rīgā apliecina arī Latvijas nozīmīgo lomu un uzticamību NATO ietvaros, kā arī spēju uzņemt sabiedrotos profesionālā un drošā vidē.”
Rīgā paredzēts apspriest virkni būtisku drošības jautājumu, tostarp Krievijas turpinātā kara Ukrainā ietekmi uz eiroatlantisko drošību, kā arī Arktikas reģiona nozīmi. Sanāksmes darba kārtībā iekļauta arī viedokļu apmaiņa ar ārlietu ministri Baibu Braži un saruna ar NATO PA Ukrainas delegācijas vadītāju Jehoru Čerņevu (Yehor Cherniev).
Parlamentāriešiem paredzēts arī Ādažu militārās bāzes apmeklējums.
Pastāvīgā komiteja veic plašu gan politisko, gan administratīvo uzdevumu klāstu, kā arī koordinē NATO PA kopējo darbu. Komitejas sanāksmes parasti notiek rotējošā kārtībā kādā no NATO PA dalībvalstīm, un tās sēdes ir slēgtas.
NATO PA ir 1955.gadā dibināta konsultatīva starpparlamentāra organizācija, kas apvieno Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu parlamentāriešus. Parlamentārā asambleja veido būtisku saikni starp NATO un dalībvalstu parlamentiem, stiprina politisko dialogu, kā arī veicina sabiedrības atbalstu alianses politikai. NATO PA Latvijas delegāciju veido seši Saeimas deputāti.
NATO PA iesaista savā darbībā parlamentāriešus no tām Centrāleiropas, Austrumeiropas un citām pasaules valstīm, kuras vēlas ciešāku sadarbību ar aliansi (apmēram 80 delegāti no 11 asociēto valstu, Eiropas Parlamenta, četru Vidusjūras reģionālo partnervalstu, kā arī septiņu parlamentāro novērotāju delegācijām).
Sesiju laikā parlamentārieši izstrādā un pieņem rezolūcijas par aktuāliem transatlantiskās drošības jautājumiem, inovācijām, esošajām un jaunajām stratēģijām. Kopš agresorvalsts Krievijas iebrukuma Ukrainā aktuālas ir tēmas par izlūkošanas, militārās, civilās un cita veida palīdzības sniegšanu Ukrainai.
Saeimas Preses dienests