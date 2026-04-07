Saeimas priekšsēdētāja un Turcijas vēstniece uzsver miera nozīmi Tuvajos Austrumos

Spriedze Tuvajos Austrumos rada nopietnus riskus starptautiskajai drošībai, tāpēc ir būtiski veicināt situācijas deeskalāciju, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 7.aprīlī, parlamentā tiekoties ar Turcijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Šuli Eztunči (Şule Öztunç).
Tikšanās laikā puses pārrunāja aktuālos ģeopolitiskos izaicinājumus, īpašu uzmanību pievēršot saspringtajai situācijai un karadarbībai Tuvajos Austrumos. Saeimas priekšsēdētāja un vēstniece apsprieda Turcijas lomu stabilitātes veicināšanā reģionā, un D.Mieriņa atzinīgi novērtēja Turcijas centienus darboties kā vidutājam. Abas amatpersonas uzsvēra, ka ilgtermiņa miers reģionā ir izšķiroši nozīmīgs.
“Turcija ir nozīmīgs NATO partneris, un mēs augstu vērtējam jūsu ieguldījumu NATO Austrumu flanga drošības stiprināšanā, tostarp dalību misijas “Austrumu sardze” īstenošanā un Baltijas gaisa telpas patrulēšanā,” sacīja D.Mieriņa, izceļot abu valstu ciešo sadarbību alianses ietvaros.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās vēstniecei par personīgo ieguldījumu Latvijas un Turcijas divpusējo attiecību stiprināšanā, kā arī novērtēja aktīvo politisko dialogu.
Puses atzīmēja arī veiksmīgo Latvijas un Turcijas sadarbību izglītības jomā un ekonomikā, tai skaitā tūrisma nozarē, kā arī abu valstu iedzīvotāju savstarpējo kontaktu un kultūras saišu veicināšanu.
Vēstniece noslēdz savu kadenci Latvijā un parlamentā bija ieradusies atvadu vizītē.
